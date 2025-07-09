Вибухи пролунали на Харківщині. Загроза балістики
У Харківській області під час тривоги пролунали вибухи
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Всього було щонайменше два вибухи.
Повітряні сили попередили про пуск швидкісної цілі в бік Чугуєва/Харкова.
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