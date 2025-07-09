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Новини Обстріли Харківщини
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Вибухи пролунали на Харківщині. Загроза балістики

Обстріл Харківщини 9 липня 2025 року. Що відомо

У Харківській області під час тривоги пролунали вибухи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Всього було щонайменше два вибухи.

Повітряні сили попередили про пуск швидкісної цілі в бік Чугуєва/Харкова.

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Автор: 

обстріл (29745) Харківська область (1250) Чугуївський район (166) Чугуїв (11)


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