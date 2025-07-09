Минобороны кодифицировало отечественный тренировочный комплект UF. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины тренировочный комплект UF.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Тренировочный комплект создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки наших защитников. Он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.

Также читайте: Упрощенная процедура возвращения из СЗЧ будет действовать до 30 августа, - Минобороны

Применение тренировочного комплекта

Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии военнослужащего, который обучается.

Использование UF не требует применения боеприпасов.

Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы.

Его можно использовать в сложных погодных условиях - имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65.

Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлены производителем