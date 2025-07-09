Минобороны кодифицировало отечественный тренировочный комплект UF. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины тренировочный комплект UF.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Тренировочный комплект создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки наших защитников. Он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.
Применение тренировочного комплекта
- Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии военнослужащего, который обучается.
- Использование UF не требует применения боеприпасов.
- Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы.
- Его можно использовать в сложных погодных условиях - имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65.
- Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.
Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.
Фото предоставлены производителем
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