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Новини Кодифікація оснащення військових
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Міноборони кодифікувало вітчизняний тренувальний комплект UF. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

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тренувальний комплект UF

Застосування тренувального комплекту

  • Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається.
  • Використання UF не потребує застосування боєприпасів.
  • Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.
  • Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65.
  • Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото надані виробником

Автор: 

Міноборони (7548) одяг (211) військовослужбовці (4845)


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