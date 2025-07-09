Міноборони кодифікувало вітчизняний тренувальний комплект UF. ФОТО
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.
Застосування тренувального комплекту
- Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається.
- Використання UF не потребує застосування боєприпасів.
- Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.
- Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65.
- Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.
Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.
Фото надані виробником
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