Міноборони кодифікувало вітчизняний тренувальний комплект UF. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

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Застосування тренувального комплекту

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається.

Використання UF не потребує застосування боєприпасів.

Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.

Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65.

Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото надані виробником