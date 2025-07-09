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Новости Эвакуация из Покровска
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Около 1700 человек остаются в Покровске, - ОГА

Покровськ

Под российскими обстрелами в Покровске Донецкой области остаются около 1700 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Покровске до сих пор остаются около 1700 человек, в целом в громаде - 3100", - отметил он.

Филашкин отметил, что только благодаря поддержке гуманитарных организаций удается завозить туда еду, питьевую воду, медикаменты и строительные материалы.

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"Вся Донецкая область - под постоянным вражеским огнем, а особенно - города у линии фронта", - подчеркнул начальник ОВА.

Автор: 

Донецкая область (10203) Покровск (675) Филашкин Вадим (18) Покровский район (747)


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09.07.2025 15:35 Ответить
 
 