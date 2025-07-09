Около 1700 человек остаются в Покровске, - ОГА
Под российскими обстрелами в Покровске Донецкой области остаются около 1700 человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"В Покровске до сих пор остаются около 1700 человек, в целом в громаде - 3100", - отметил он.
Филашкин отметил, что только благодаря поддержке гуманитарных организаций удается завозить туда еду, питьевую воду, медикаменты и строительные материалы.
"Вся Донецкая область - под постоянным вражеским огнем, а особенно - города у линии фронта", - подчеркнул начальник ОВА.
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Ярослав Кийко
показать весь комментарий09.07.2025 15:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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