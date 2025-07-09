Близько 1700 людей залишаються в Покровську, - ОВА

Під російськими обстрілами у Покровську Донецької області залишаються близько 1700 людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Покровську досі залишаються близько 1700 людей, в цілому в громаді — 3100", - зазначив він.

Філашкін зауважив, що тільки завдяки підтримці гуманітарних організацій вдається завозити туди їжу, питну воду, медикаменти і будівельні матеріали.

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"Вся Донеччина — під постійним ворожим вогнем, а особливо — міста біля лінії фронту", - наголосив начальник ОВА.