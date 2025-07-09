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Новини Евакуація з Покровська
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Близько 1700 людей залишаються в Покровську, - ОВА

Покровськ

Під російськими обстрілами у Покровську Донецької області залишаються близько 1700 людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Покровську досі залишаються близько 1700 людей, в цілому в громаді — 3100", - зазначив він.

Філашкін зауважив, що тільки завдяки підтримці гуманітарних організацій вдається завозити туди їжу, питну воду, медикаменти і будівельні матеріали.

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"Вся Донеччина — під постійним ворожим вогнем, а особливо — міста біля лінії фронту", - наголосив начальник ОВА.

Автор: 

Донецька область (9021) Покровськ (707) Філашкін Вадим (20) Покровський район (756)


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Квіти висаджують?
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09.07.2025 15:35 Відповісти
і шо? вони думають, коли "с хлєбом і цвєтами встрєтят *************" то їх за це всих на фільтрацію в расєйськєє ***** не вивезуть? знаю одних, з вічним подивом "а нас то за шьто?" )
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09.07.2025 16:07 Відповісти
Ждуни в кожнім місті є
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09.07.2025 16:17 Відповісти
 
 