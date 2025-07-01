Під час евакуації авто потрапило під атаку дронів у Покровську: загинув цивільний, поранено поліцейського. ВIДЕО

У Покровську машина потрапила під цілеспрямовану атаку російських дронів під час евакуації тяжкопоранених мирних мешканців. Один із поранених чоловіків помер у лікарні, поліцейський дістав осколкове поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Як зазначається, російські війська тричі атакували поліцейський екіпаж: перший дрон вразив авто на під’їзді до міста, другий - у середмісті. Обидва рази вибухи сталися поруч, без прямих влучань. Одночасно дрон атакував цивільну пару на велосипедах: 42-річному чоловіку відірвало ногу, дівчина також зазнала тяжких поранень. Поліцейські надали допомогу й повезли трьох поранених до лікарні.

Під час транспортування ворожий дрон-камікадзе "Молнія" влучив у поліцейське авто. Унаслідок вибуху поранено поліцейського Костянтина Туницького, який зараз перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує. Через зупинку авто на місце прибули патрульні, які завершили евакуацію.

На жаль, тяжкопоранений цивільний, якого намагалися врятувати, помер у лікарні - час було втрачено через повторну атаку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж