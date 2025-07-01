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Во время эвакуации автомобиль попал под атаку дронов в Покровске: погиб гражданский, ранен полицейский. ВИДЕО

В Покровске машина попала под целенаправленную атаку российских дронов во время эвакуации тяжелораненых мирных жителей. Один из раненых мужчин скончался в больнице, полицейский получил осколочное ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечается, российские войска трижды атаковали полицейский экипаж: первый дрон поразил авто на подъезде к городу, второй - в центре города. Оба раза взрывы произошли рядом, без прямых попаданий. Одновременно дрон атаковал гражданскую пару на велосипедах: 42-летнему мужчине оторвало ногу, девушка также получила тяжелые ранения. Полицейские оказали помощь и повезли трех раненых в больницу.

Во время транспортировки вражеский дрон-камикадзе "Молния" попал в полицейское авто. В результате взрыва ранен полицейский Константин Туницкий, который сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Из-за остановки авто на место прибыли патрульные, которые завершили эвакуацию.

К сожалению, тяжелораненый гражданский, которого пытались спасти, умер в больнице - время было потеряно из-за повторной атаки.

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Автор: 

обстрел (28274) Нацполиция (16608) Донецкая область (10147) Покровск (668) Покровский район (737)


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Це треба було досиджувати в цьому Покровську, в інших містах також, щоб для евакуації одної людини гинули чи калічились декілька. В мене запитання. Чи достойні ці покровські ждуни щоб заради них зараз гинули службовці? Чому їх місяцями потрібно вмовляти, а потім вже під бомбардуванням нарешті вивозити. Хай ідуть в сраку. Або продовжують чекати тих хто їм на голову скидає міни.
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01.07.2025 14:07 Ответить
 
 