Войска РФ нанесли ракетный удар по территории Печенежской громады в Харьковской области: пострадал мужчина
Днем 9 июля войска РФ обстреляли территорию Печенежской громады Харьковской области - пострадал мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Войска рф обстреляли территорию Печенежской громады. Предварительно, враг ударил ракетой. Известно о возгорании двух домов", - написал он.
В результате вражеского удара по Печенежской громаде есть пострадавший: медики оказали помощь 61-летнему мужчине. В госпитализации не нуждается.
Осмотр места обстрела продолжается.
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Nick Nemo
показать весь комментарий09.07.2025 15:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Проверка на вшивость
показать весь комментарий09.07.2025 15:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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