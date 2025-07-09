РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10970 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
195 2

Войска РФ нанесли ракетный удар по территории Печенежской громады в Харьковской области: пострадал мужчина

Российские обстрелы Харьковской области

Днем 9 июля войска РФ обстреляли территорию Печенежской громады Харьковской области - пострадал мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Войска рф обстреляли территорию Печенежской громады. Предварительно, враг ударил ракетой. Известно о возгорании двух домов", - написал он.

В результате вражеского удара по Печенежской громаде есть пострадавший: медики оказали помощь 61-летнему мужчине. В госпитализации не нуждается.

Также смотрите: Россияне атаковали не менее 30 населенных пунктов Харьковщины за неделю: три человека погибли и 66 - пострадали. ФОТОрепортаж

Осмотр места обстрела продолжается.

Автор: 

обстрел (28420) Харьковская область (1237) Чугуевский район (162) Печенеги (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По мнению бункерного - удар был нанесен по штабу печенегов
показать весь комментарий
09.07.2025 15:26 Ответить
Точно. Путин до сих пор воюет с печенегами.
показать весь комментарий
09.07.2025 15:40 Ответить
 
 