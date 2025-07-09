Войска РФ нанесли ракетный удар по территории Печенежской громады в Харьковской области: пострадал мужчина

Днем 9 июля войска РФ обстреляли территорию Печенежской громады Харьковской области - пострадал мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Войска рф обстреляли территорию Печенежской громады. Предварительно, враг ударил ракетой. Известно о возгорании двух домов", - написал он.

В результате вражеского удара по Печенежской громаде есть пострадавший: медики оказали помощь 61-летнему мужчине. В госпитализации не нуждается.

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Осмотр места обстрела продолжается.