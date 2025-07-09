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Новини Обстріли Харківщини
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Війська РФ вдарили ракетою по території Печенізької громади на Харківщині: постраждав чоловік

Російські обстріли Харківщини

Вдень 9 липня війська РФ обстріляли територію Печенізької громади Харківської області - постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків", - написав він.

Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий: медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує.

Також дивіться: Росіяни атакували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини за тиждень: три людини загинули і 66 - постраждали. ФОТОрепортаж

Огляд місця обстрілу триває.

Автор: 

обстріл (29745) Харківська область (1250) Чугуївський район (166) Печеніги (6)


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По мнению бункерного - удар был нанесен по штабу печенегов
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09.07.2025 15:26 Відповісти
Точно. Путин до сих пор воюет с печенегами.
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09.07.2025 15:40 Відповісти
 
 