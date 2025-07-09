Війська РФ вдарили ракетою по території Печенізької громади на Харківщині: постраждав чоловік

Вдень 9 липня війська РФ обстріляли територію Печенізької громади Харківської області - постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків", - написав він.

Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий: медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує.

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Огляд місця обстрілу триває.