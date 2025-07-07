Росіяни атакували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини за тиждень: три людини загинули і 66 - постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви російських атак

Як зазначається, внаслідок російських обстрілів постраждали 66 людей, серед них – 7 дітей.



Також, на жаль, 3 людини загинули, серед них 8-річний хлопчик.



Крім того, унаслідок вибуху невідомого предмета постраждали 3 людини.

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Чим атакували росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

132 некеровані авіаційні ракети;

1 ракету Х-38;

42 КАБи;

64 БпЛА типу "Шахед";

70 БпЛА типу "Герань-2";

5 БпЛА типу "Молнія";

3 БпЛА типу "Ланцет";

16 FPV-дронів;

5 БпЛА невстановленого типу.

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Руйнування внаслідок ворожих атак

Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних і 24 приватні будинки, будівлю та авто екстреної медичної допомоги, 2 сільгосппідприємства, школу, магазин, кафе, 9 автомобілів.



У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, дитсадок, спорткомплекс, стоматологічну клініку, СТО, адміністративну будівлю, 2 кафе, 3 магазини, 6 автомобілів.

Також повідомляється, що підрозділи ДСНС знешкодили 744 вибухонебезпечні предмети.



