Россияне атаковали не менее 30 населенных пунктов Харьковщины за неделю: три человека погибли и 66 - пострадали. ФОТОрепортаж
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись, по меньшей мере, 30 населенных пунктов Харьковской области, в частности - г. Харьков.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы российских атак
Как отмечается, в результате российских обстрелов пострадали 66 человек, среди них - 7 детей.
Также, к сожалению, 3 человека погибли, среди них - 8-летний мальчик.
Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 3 человека.
Чем атаковали россияне
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 132 неуправляемые авиационные ракеты;
- 1 ракету Х-38;
- 42 КАБа;
- 64 БПЛА типа "Шахед";
- 70 БПЛА типа "Герань-2";
- 5 БПЛА типа "Молния";
- 3 БПЛА типа "Ланцет";
- 16 FPV-дронов;
- 5 БПЛА неустановленного типа.
Разрушения в результате вражеских атак
Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены, по меньшей мере, 5 многоквартирных и 24 частных дома, здание и авто экстренной медицинской помощи, 2 сельхозпредприятия, школа, магазин, кафе, 9 автомобилей.
В г. Харькове на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, детсад, спорткомплекс, стоматологическую клинику, СТО, административное здание, 2 кафе, 3 магазина, 6 автомобилей.
Также сообщается, что подразделения ГСЧС обезвредили 744 взрывоопасных предмета.
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