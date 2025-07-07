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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне атаковали не менее 30 населенных пунктов Харьковщины за неделю: три человека погибли и 66 - пострадали. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись, по меньшей мере, 30 населенных пунктов Харьковской области, в частности - г. Харьков.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы российских атак

Как отмечается, в результате российских обстрелов пострадали 66 человек, среди них - 7 детей.

Также, к сожалению, 3 человека погибли, среди них - 8-летний мальчик.

Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 3 человека.

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Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 132 неуправляемые авиационные ракеты;
  • 1 ракету Х-38;
  • 42 КАБа;
  • 64 БПЛА типа "Шахед";
  • 70 БПЛА типа "Герань-2";
  • 5 БПЛА типа "Молния";
  • 3 БПЛА типа "Ланцет";
  • 16 FPV-дронов;
  • 5 БПЛА неустановленного типа.

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Обстрелы Харьковской области за неделю

Разрушения в результате вражеских атак

Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены, по меньшей мере, 5 многоквартирных и 24 частных дома, здание и авто экстренной медицинской помощи, 2 сельхозпредприятия, школа, магазин, кафе, 9 автомобилей.

В г. Харькове на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, детсад, спорткомплекс, стоматологическую клинику, СТО, административное здание, 2 кафе, 3 магазина, 6 автомобилей.

Также сообщается, что подразделения ГСЧС обезвредили 744 взрывоопасных предмета.

Обстрелы Харьковской области за неделю
Обстрелы Харькова 4 июня

Автор: 

обстрел (28385) Харьков (7645) Харьковская область (1227) Харьковский район (419)


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раϟϟисти - терористи
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07.07.2025 17:38 Ответить
 
 