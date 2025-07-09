"Роскосмос" отказался от двух спутниковых проектов из-за нехватки денег. Частные инвесторы "интереса не проявили".

Российская корпорация "Роскосмос" заморозила проекты спутниковых группировок широкополосного доступа "Скиф" и интернета вещей "Марафон IoT" из-за нехватки средств.

Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов, передает The Moscow Times, пишет Бизнес Цензор.

По словам Баканова, их убрали из национального проекта "Космос" на 2025-2036 годы с бюджетом 4,5 трлн руб. Баканов рассказал, что "Скиф" и "Марафон-IoT" предложили развивать бизнесу, но частники "интереса не проявили".

"Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть", - добавил он.

План предусматривал вывод на орбиту 264 спутников "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф". Проекты начала реализовывать в 2023 году компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева. Но финансирование выделили только на половину от заказанного количества спутников.

Запуск планировали начать в 2024 году, но в итоге отложили на неопределенный срок. При этом "Роскосмос" пока не отказывался от многоспутниковой системы "Сфера", частью которой были эти проекты. Баканов назвал ее интегрированной орбитальной группировкой России, в которую входят системы связи, аппараты радиолокационной и оптико-электронной съемки из космоса, а также навигация ГЛОНАСС (сначала советская, а затем российская радионавигационная спутниковая система, - ред.)

"Марафон-IoT" разрабатывался для обеспечения высокоскоростной связи в сфере интернета вещей. Он представляет собой систему взаимосвязанных устройств, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека. Такая концепция используется для организации умного дома.

Проект должен был стать альтернативой мобильных вышек и оптоволокна и был особенно полезным для отдаленных регионов со скудной наземной инфраструктурой. 12 аппаратов проекта "Скиф" должны были обеспечить широкополосный глобальный доступ к интернету.

Баканов также сообщил, что "Роскосмос" намерен привлечь частных инвесторов на рынок дистанционного зондирования Земли, поскольку "для государства затратно постоянно поддерживать орбитальную группировку в количестве 30-40 аппаратов оптической съемки на орбите".

В свою очередь российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе госкорпорации совместно с Минфином РФ повысить экономическую эффективность предприятий космической отрасли и активнее вовлекать бизнес в производственные цепочки.

В начале лета Баканов пообещал за 6 лет запустить на орбиту более тысячи спутников. Однако амбициозные планы контрастируют с реальным положением дел в отрасли, которая переживает серьезный спад в последние годы. Так, в 2024 году Россия осуществила всего 17 космических пусков - на два меньше, чем годом ранее, и на четыре меньше показателя 2022 года. По данным портала Payloadspace, от США, осуществивших 145 запусков, РФ отстала более чем в восемь раз, а от Китая (68 пусков) - в четыре раза.

Намеченный ранее "Роскосмосом" план из 40 запусков в год не был выполнен даже наполовину. В результате итоговое количество пусков стало одним из самых низких за всю постсоветскую историю. Худшие показатели наблюдались только в годы пандемии коронавируса, когда запускалось по 16 аппаратов в год.

В начале июня вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия построит и выведет на орбиту собственную космическую стан цию - Российскую орбитальную станцию (РОС) - до 2030 года.

До того сообщалось, что в России собираются создать аналог системы спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска. Разработку ведет российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440".

В конце 2023 года стало известно, что российская госкорпорация "Роскосмос" потеряла 180 млрд руб. после отказа других стран от сотрудничества из-за санкций, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину. В прошлом году "Роскосмос" распродавал активы, чтобы наполнить свой бюджет.

В июне 2024 года стало известно, что "Роскосмос" не может сделать четыре из шести геостационарных спутников, которые обеспечивают работу каналов связи между Россией и ее "дружественными" странами.