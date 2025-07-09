Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины: в части области перебои с электричеством

В среду, 9 июля, на Сумщине произошли перебои с электроснабжением вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Проблемы со светом возникли в Сумах, Сумском и Ахтырском районах.

Об этом сообщает "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

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