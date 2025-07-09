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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины: в части области перебои с электричеством

электроснабжение

В среду, 9 июля, на Сумщине произошли перебои с электроснабжением вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Проблемы со светом возникли в Сумах, Сумском и Ахтырском районах.

Об этом сообщает "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

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Автор: 

обстрел (28420) Сумская область (3440) энергетика (2585)


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Весь бітум пішов на стоматологічні процедури зуби дракона.
Якщо цікаво, зубів наробили, хоч греблю гати.

Тепер потрібен дійсно Старый зольдат , який допоможе хоч порадою, а може і якою чортопхайкою, що збереглася в нього з давніх-давен, але і зараз може тим зубом дракона влучити в шахеда.
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09.07.2025 21:43 Ответить
От я ничого не зрозумів шо вами написано.А ви сами зрозуміли шо написали?
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09.07.2025 21:46 Ответить
Русофашисти
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09.07.2025 21:23 Ответить
 
 