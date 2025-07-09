Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини: в частині області перебої зі світлом

У середу, 9 липня, на Сумщині сталися перебої з електропостачанням внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру. Проблеми зі світлом виникли у Сумах, Сумському та Охтирському районах.

Про це повідомляє "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

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