Рашисты атаковали FPV-дронами Доброполье на Донетчине: пять человек получили ранения

В течение дня среды, 9 июля, российские захватчики атаковали Доброполье на Донетчине. Ранения получили пять человек.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказали в пресс-службе Добропольской ГВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, атака на город Доброполье в течение дня происходила FPV-дронами. Ранены пятеро гражданских лиц различной степени тяжести", - рассказали в ГВА.

Вследствие вражеских обстрелов возникли несколько пожаров. В ГСЧС в Донецкой области сообщили, что возгорания были ликвидированы.

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