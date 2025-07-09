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Новости Обстрелы Донетчины
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Рашисты атаковали FPV-дронами Доброполье на Донетчине: пять человек получили ранения

дрон

В течение дня среды, 9 июля, российские захватчики атаковали Доброполье на Донетчине. Ранения получили пять человек.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказали в пресс-службе Добропольской ГВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, атака на город Доброполье в течение дня происходила FPV-дронами. Ранены пятеро гражданских лиц различной степени тяжести", - рассказали в ГВА.

Вследствие вражеских обстрелов возникли несколько пожаров. В ГСЧС в Донецкой области сообщили, что возгорания были ликвидированы.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: армия РФ атаковала 13 населенных пунктов, убила двух жителей, еще четыре человека ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28420) Донецкая область (10203) Покровский район (747) Доброполье (33)


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