Рашисти атакували FPV-дронами Добропілля на Донеччині: п’ятеро людей зазнали поранень

Упродовж дня середи, 9 липня, російські загарбники атакували Добропілля Донецької області. Поранення дістали п'ятеро людей.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіли у пресслужбі Добропільської МВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, атака на місто Добропілля впродовж дня відбувалась FPV-дронами. Поранені п'ятеро цивільних осіб, поранення - різного ступеня тяжкості", - розповіли в МВА.

Внаслідок ворожих обстрілів виникли декілька пожеж. У ДСНС в Донецькій області повідомили, що загоряння були ліквідовані.

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