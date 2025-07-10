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Новости Санкции США против России
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Трамп готов ввести санкции против РФ, но хочет больше личного контроля над ними, - Politico

рф,санкції

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать двухпартийный законопроект о введении санкций против России. Однако выдвинул требование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Законопроект предусматривает жесткие экономические меры против РФ, в частности, введение 500% пошлин для тех стран, которые и в дальнейшем будут покупать российские энергоносители - нефть, газ, уран и другие продукты.

Документ дает президенту право отложить применение такого тарифа на срок до 180 дней, если он сочтет это необходимым.

Впрочем, администрация Трампа настаивает, чтобы в будущем только президент имел окончательное право решать судьбу этих санкций, без возможности вмешательства со стороны Конгресса.

Сейчас действующая редакция законопроекта позволяет Конгрессу через принятие специальной совместной резолюции фактически блокировать внешнеполитические решения президента, если тот решит отменить или ослабить санкции против Москвы.

Представитель Белого дома пояснил, что это создает риск "микроконтроля" со стороны Конгресса и ограничивает гибкость президента в международных делах.

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Автор: 

санкции (11630) США (27442) Трамп Дональд (5935)


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Топ комментарии
+14
Коротше, все зрозуміло з цими "санкціями". Навіть якщо руда шльондра щось там і введе, то "другу валодьє" достатньо буде подзвонити і трампло все повідміняє.
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10.07.2025 06:57 Ответить
+11
Це все імітація бурхливої діяльності. Балачки про петріоти та обіцянки запровадити санкції, а по факту маємо призупинення постачань зброї та жодних санкцій
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10.07.2025 07:01 Ответить
+7
Тобто коли в Конгресі майже всі за санкції, рудому треба забрати право контролю собі, для чого? Щоб змогти зняти всі санкції , які накладені на московію. Почалася нова многоходовочка рудого утирка.
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10.07.2025 07:47 Ответить
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а як же потужні санкції від європи??? Получився просто пшик ?? Як і все інше
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10.07.2025 06:46 Ответить
Але ж красиво звучить - Коаліція рішучих
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10.07.2025 07:13 Ответить
3.14ри горбаті, ніяк не награються.
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10.07.2025 06:50 Ответить
Коротше, все зрозуміло з цими "санкціями". Навіть якщо руда шльондра щось там і введе, то "другу валодьє" достатньо буде подзвонити і трампло все повідміняє.
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10.07.2025 06:57 Ответить
Поки що бачимо готовність лягти під "друга володью".
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10.07.2025 07:16 Ответить
"О часи, о звичаї!"
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10.07.2025 07:33 Ответить
Що він там введе?
Рубіо зустрінеться з Лавровим 10 липня у Куала-Лумпурі, - Reuters
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10.07.2025 10:32 Ответить
Це все імітація бурхливої діяльності. Балачки про петріоти та обіцянки запровадити санкції, а по факту маємо призупинення постачань зброї та жодних санкцій
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10.07.2025 07:01 Ответить
Узурпація влади починається так.
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10.07.2025 07:20 Ответить
А що, рижий хазяїн свого слова, слово дав, слово забрав, слово не говорив. А то і просто забув.
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10.07.2025 07:36 Ответить
У цікавий час живемо - одразу дві імперії зникають з сонячної системи..
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10.07.2025 07:44 Ответить
Поки грубий схудне,худий здохне.
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10.07.2025 10:59 Ответить
Трамп ,кілька днів назад,обіцяв якийсь сюрприз путіну, напевно вже забув)
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10.07.2025 07:47 Ответить
Це і був сюрприз - пообіцяти і нічого не зробити
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10.07.2025 07:59 Ответить
Тобто коли в Конгресі майже всі за санкції, рудому треба забрати право контролю собі, для чого? Щоб змогти зняти всі санкції , які накладені на московію. Почалася нова многоходовочка рудого утирка.
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10.07.2025 07:47 Ответить
до сраки эти санкции, ракеты нужны и дроны на оптике и все в неограниченном количестве
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10.07.2025 08:00 Ответить
обмежує гнучкість президента у міжнародних справах

Трампу можна тільки поспівчувати. У Трампа задачка - задовольнити путіна і при цьому не вивалити відверто свій срам кремлівської шавки. Але таку задачку не допоможе вирішити ніяка "гнучкість".
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10.07.2025 08:21 Ответить
Варто було б навпаки не допускати Трампа до міжнародних справ, де він вже стільки своєї дурості показав. Достатньо згадати перші кроки - Канада, Гренландія, тарифний шантаж... Але тепер схоже Трамп мріє отримати такий рівень одноосібної влади, як у "друга Владіміра", Кім Чен Ина...
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10.07.2025 09:26 Ответить
І ще про рівень знань в міжнародних справах. На зустрічі з африканськими лідерами в Білому Домі Трамп захотів зробити комплімент президенту Ліберії і запитав, де він так добре навчився англійської. На це той лише посміхнувся, не пояснюючи Трампу, що в Ліберії державна мова англійська...
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10.07.2025 09:46 Ответить
 
 