Трамп готов ввести санкции против РФ, но хочет больше личного контроля над ними, - Politico

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать двухпартийный законопроект о введении санкций против России. Однако выдвинул требование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Законопроект предусматривает жесткие экономические меры против РФ, в частности, введение 500% пошлин для тех стран, которые и в дальнейшем будут покупать российские энергоносители - нефть, газ, уран и другие продукты.

Документ дает президенту право отложить применение такого тарифа на срок до 180 дней, если он сочтет это необходимым.

Впрочем, администрация Трампа настаивает, чтобы в будущем только президент имел окончательное право решать судьбу этих санкций, без возможности вмешательства со стороны Конгресса.

Сейчас действующая редакция законопроекта позволяет Конгрессу через принятие специальной совместной резолюции фактически блокировать внешнеполитические решения президента, если тот решит отменить или ослабить санкции против Москвы.

Представитель Белого дома пояснил, что это создает риск "микроконтроля" со стороны Конгресса и ограничивает гибкость президента в международных делах.

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