Трамп готовий запровадити санкції проти РФ, але хоче більше особистого контролю над ними, - Politico

Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Проте висунув вимогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Наразі чинна редакція законопроєкту дозволяє Конгресу через ухвалення спеціальної спільної резолюції фактично блокувати зовнішньополітичні рішення президента, якщо той вирішить скасувати чи послабити санкції проти Москви.

Представник Білого дому пояснив, що це створює ризик "мікроконтролю" з боку Конгресу та обмежує гнучкість президента у міжнародних справах.

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