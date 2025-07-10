УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10804 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 587 16

Трамп готовий запровадити санкції проти РФ, але хоче більше особистого контролю над ними, - Politico

рф,санкції

Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Проте висунув вимогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Наразі чинна редакція законопроєкту дозволяє Конгресу через ухвалення спеціальної спільної резолюції фактично блокувати зовнішньополітичні рішення президента, якщо той вирішить скасувати чи послабити санкції проти Москви.

Представник Білого дому пояснив, що це створює ризик "мікроконтролю" з боку Конгресу та обмежує гнучкість президента у міжнародних справах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви, - Reuters

Автор: 

санкції (12340) США (23737) Трамп Дональд (6408)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Коротше, все зрозуміло з цими "санкціями". Навіть якщо руда шльондра щось там і введе, то "другу валодьє" достатньо буде подзвонити і трампло все повідміняє.
показати весь коментар
10.07.2025 06:57 Відповісти
+5
Це все імітація бурхливої діяльності. Балачки про петріоти та обіцянки запровадити санкції, а по факту маємо призупинення постачань зброї та жодних санкцій
показати весь коментар
10.07.2025 07:01 Відповісти
+1
Але ж красиво звучить - Коаліція рішучих
показати весь коментар
10.07.2025 07:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як же потужні санкції від європи??? Получився просто пшик ?? Як і все інше
показати весь коментар
10.07.2025 06:46 Відповісти
Але ж красиво звучить - Коаліція рішучих
показати весь коментар
10.07.2025 07:13 Відповісти
3.14ри горбаті, ніяк не награються.
показати весь коментар
10.07.2025 06:50 Відповісти
Коротше, все зрозуміло з цими "санкціями". Навіть якщо руда шльондра щось там і введе, то "другу валодьє" достатньо буде подзвонити і трампло все повідміняє.
показати весь коментар
10.07.2025 06:57 Відповісти
Поки що бачимо готовність лягти під "друга володью".
показати весь коментар
10.07.2025 07:16 Відповісти
"О часи, о звичаї!"
показати весь коментар
10.07.2025 07:33 Відповісти
Це все імітація бурхливої діяльності. Балачки про петріоти та обіцянки запровадити санкції, а по факту маємо призупинення постачань зброї та жодних санкцій
показати весь коментар
10.07.2025 07:01 Відповісти
Узурпація влади починається так.
показати весь коментар
10.07.2025 07:20 Відповісти
А що, рижий хазяїн свого слова, слово дав, слово забрав, слово не говорив. А то і просто забув.
показати весь коментар
10.07.2025 07:36 Відповісти
У цікавий час живемо - одразу дві імперії зникають з сонячної системи..
показати весь коментар
10.07.2025 07:44 Відповісти
Трамп ,кілька днів назад,обіцяв якийсь сюрприз путіну, напевно вже забув)
показати весь коментар
10.07.2025 07:47 Відповісти
Це і був сюрприз - пообіцяти і нічого не зробити
показати весь коментар
10.07.2025 07:59 Відповісти
Тобто коли в Конгресі майже всі за санкції, рудому треба забрати право контролю собі, для чого? Щоб змогти зняти всі санкції , які накладені на московію. Почалася нова многоходовочка рудого утирка.
показати весь коментар
10.07.2025 07:47 Відповісти
до сраки эти санкции, ракеты нужны и дроны на оптике и все в неограниченном количестве
показати весь коментар
10.07.2025 08:00 Відповісти
обмежує гнучкість президента у міжнародних справах

Трампу можна тільки поспівчувати. У Трампа задачка - задовольнити путіна і при цьому не вивалити відверто свій срам кремлівської шавки. Але таку задачку не допоможе вирішити ніяка "гнучкість".
показати весь коментар
10.07.2025 08:21 Відповісти
 
 