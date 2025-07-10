Франция возобновляет производство ракет SCALP, - Лекорню

Французская компания MBDA возобновляет производство дальнобойных авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" SCALP EG.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших войск возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа. На площадке MBDA UK в Стивенейдже с моим коллегой Джоном Гили, где производится часть этих ракет... Как совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, MBDA является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - отметил он.

И добавил, что франко-британская ракета SCALP/Storm Shadow, которую поставляли в Украину, продемонстрировала "свою эффективность в современном бою с высокой интенсивностью, в решающих ситуациях".

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