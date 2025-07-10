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Новости Производство оружия
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Франция возобновляет производство ракет SCALP, - Лекорню

Лекорню на производстве ракет

Французская компания MBDA возобновляет производство дальнобойных авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" SCALP EG.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших войск возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа. На площадке MBDA UK в Стивенейдже с моим коллегой Джоном Гили, где производится часть этих ракет... Как совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, MBDA является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - отметил он.

И добавил, что франко-британская ракета SCALP/Storm Shadow, которую поставляли в Украину, продемонстрировала "свою эффективность в современном бою с высокой интенсивностью, в решающих ситуациях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демилитаризация Украины - это "красная линия" для Франции, - Лекорню

Автор: 

производство (501) ракеты (3650) Франция (3561) Лекорню Себастьян (77)


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Топ комментарии
+7
Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення

Нормальну вони таку паузу взяли...
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10.07.2025 07:33 Ответить
+7
Непевно така сама херня і з Таурусами
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10.07.2025 07:35 Ответить
+7
Ваня с сегодняшней регистрацией.
Кто это такие "мы", кому в "уши ссали"?
Ты и твои друзья по Лахте?
Ты и твои глисты?
Ты и твои **********?
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10.07.2025 07:35 Ответить
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Ваня с сегодняшней регистрацией.
Кто это такие "мы", кому в "уши ссали"?
Ты и твои друзья по Лахте?
Ты и твои глисты?
Ты и твои **********?
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10.07.2025 07:35 Ответить
Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення

Нормальну вони таку паузу взяли...
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10.07.2025 07:33 Ответить
ну, мабуть, інженерів же розогнали давно, а можливо вони і не дожили... потрібно же їх десь брати
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10.07.2025 08:04 Ответить
Непевно така сама херня і з Таурусами
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10.07.2025 07:35 Ответить
Тут ще невідомо, чи ці розпіарені тауруси дійсно чогось вартують. Поки що їх ніхто не використовував у ******** війні.
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10.07.2025 09:54 Ответить
З "Таурусами", я здогадуюся, "херня" інша... Вона навіть прізвище має - "МЕРКЕЛЬ"... Ця **** не тільки гальмувала розвиток озброєнь, в державі, але й не давала гроші навіть на ремонт наявної техніки... Більша половина танків бундесверу , на момент покидання нею посади, були небоєготовими!... Про це самі німецькі вояки пишуть...Те ж саме, я здогадуюся - і з "Таурусами"... Саме тому німці зараз і "крутять хвостом", і їх не дають... Бо визнать не можуть, що вони - "металолом". Адже тоді треба визнать, що армія ФРН, за час правління Меркель, перетворилася на "костюмовану групу"... І виникне "політичний скандал"! Бо Німеччина зараз претендує на ведучу роль в Європі.
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10.07.2025 10:54 Ответить
ты должен понимать чем меньше у тебя армия тем выше уровень жизни. От салдофонов и генералов в мирное врем одни убытки тем боле от производства оружия если оно производится на склад а не на экспорт. Поэтому Германия первая экономика в Европе. Они полагаются на американское оружие и военные базы. И она не смогла бы сделать это сокращение в одно рыло там все хотели этого что бы все было зеленое и красивое !
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10.07.2025 11:22 Ответить
Кацапе... Розкажи це своєму Путіну... (И не вздумай козырять британским флагом - от тебя "партянками" за версту смердит... ).
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10.07.2025 11:39 Ответить
Які ж вони черепахи. Так можна просрати або проспати все і війну також.
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10.07.2025 07:40 Ответить
Вони не черепахи..вони сцикуни,!!! А якщо це приведе до ескалації?
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10.07.2025 09:53 Ответить
вчера было уже поздно
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10.07.2025 07:42 Ответить
Щось США мовчить , - кончились Томагавки , ще і не начавчись.Роблять ревізію , шукають.Які ж вони тяжкі на підйом.
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10.07.2025 07:48 Ответить
В них дуже якісна гальмівна рідина
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10.07.2025 07:54 Ответить
толян! что там с толстым или длинным Нептуном? с другими видами ракет как дела обстоят? четвёртый год войны, а у нас только обещание и выделение денег! может на свою власть внимание обратишь?!
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10.07.2025 08:12 Ответить
А ти що нацмен?
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10.07.2025 09:36 Ответить
Все по европлану. Вони за гроші та життя українців будуть купувати собі час на переозброєння. Неторопливо та в комфорті
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10.07.2025 08:04 Ответить
 
 