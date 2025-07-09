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Новости Демилитаризация Украины
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Демилитаризация Украины - это "красная линия" для Франции, - Лекорню

Во Франции назвали красные линии в отношении Украины

Глава МИД Франции Себастьен Лекорню заявил, что для Парижа "красной линией" является демилитаризация Украины, потому что украинцы должны обеспечивать свою безопасность.

Об этом он заявил в интервью Valeurs actuelles, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность", - пояснил министр.

По словам Лекорню, это является ключевым в вопросе безопасности соседних стран.

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Так, сказал глава МИД, "Коалиция решительных" позволяет Украине задуматься над будущим форматом своей армии, а Франции - над возможностями для своей промышленности.

Лекорню отметил, что Украина не может всегда быть зависимой от Starlink или ракет к Patriot.

"Я хочу подчеркнуть вашим читателям, что если мы не поможем Украине, чтобы защитить наши экономические интересы, мы будем самыми глупыми в Европе, если не позаботимся об этом", - подытожил министр.

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Автор: 

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Путя ложив на ваші червоні лінії)), Ви готові брати участь у війні? ні, отож ваші червоні ліні гроша ломаного не варті...
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09.07.2025 15:32 Ответить
А гундосий готовий працювати на захист власної країни??Для початку потрібно розібратися з єлдаком і зе
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09.07.2025 15:35 Ответить
Українці повинні забезпечити безпеку ната ціною українців, а Францію - можливостями для їхньої промисловості. "класно". Що ще????
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09.07.2025 15:38 Ответить
Якби такі курки,як ти не обирали лайно до влади за кіло гречки,були б НАТО давно і ЄС!Обрали клоуна,а воювати побрібно Франції.Захищайте свій вибір і не скигліть.Україна не під рахою дякуючи допомозі Європи і Америки!!
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09.07.2025 15:42 Ответить
 
 