Демилитаризация Украины - это "красная линия" для Франции, - Лекорню

Глава МИД Франции Себастьен Лекорню заявил, что для Парижа "красной линией" является демилитаризация Украины, потому что украинцы должны обеспечивать свою безопасность.

Об этом он заявил в интервью Valeurs actuelles, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность", - пояснил министр.

По словам Лекорню, это является ключевым в вопросе безопасности соседних стран.

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Так, сказал глава МИД, "Коалиция решительных" позволяет Украине задуматься над будущим форматом своей армии, а Франции - над возможностями для своей промышленности.

Лекорню отметил, что Украина не может всегда быть зависимой от Starlink или ракет к Patriot.

"Я хочу подчеркнуть вашим читателям, что если мы не поможем Украине, чтобы защитить наши экономические интересы, мы будем самыми глупыми в Европе, если не позаботимся об этом", - подытожил министр.

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