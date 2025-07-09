Демілітаризація України - це "червона лінія" для Франції, - Лекорню

Глава МЗС Франції Себастьєн Лекорню заявив, що для Парижу "червоною лінією" є демілітаризація України, тому що українці мають забезпечувати свою безпеку.

Про це він заявив в інтерв'ю Valeurs actuelles, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша абсолютна червона лінія – це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і водночас змиритися з тим, що в неї більше немає армії. Українці повинні мати можливість забезпечити власну безпеку", - пояснив міністр.

За словами Лекорню, це є ключовим в питанні безпеки сусідніх країн.

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Так, сказав глава МЗС, "Коаліція рішучих" дозволяє Україні замислитися над майбутнім форматом своєї армії, а Францію - над можливостями для своєї промисловості.

Лекорню зазначив, що Україна не може завжди бути залежною від Starlink або ракет до Patriot.

"Я хочу наголосити вашим читачам, що якщо ми не допоможемо Україні, щоб захистити наші економічні інтереси, ми будемо найдурнішими в Європі, якщо не подбаємо про це", - підсумував міністр.

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