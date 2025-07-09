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Новини Демілітаризація України
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Демілітаризація України - це "червона лінія" для Франції, - Лекорню

У Франції назвали червоні лінії щодо України

Глава МЗС Франції Себастьєн Лекорню заявив, що для Парижу "червоною лінією" є демілітаризація України, тому що українці мають забезпечувати свою безпеку.

Про це він заявив в інтерв'ю Valeurs actuelles, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша абсолютна червона лінія – це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і водночас змиритися з тим, що в неї більше немає армії. Українці повинні мати можливість забезпечити власну безпеку", - пояснив міністр.

За словами Лекорню, це є ключовим в питанні безпеки сусідніх країн.

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Так, сказав глава МЗС, "Коаліція рішучих" дозволяє Україні замислитися над майбутнім форматом своєї армії, а Францію - над можливостями для своєї промисловості.

Лекорню зазначив, що Україна не може завжди бути залежною від Starlink або ракет до Patriot.

"Я хочу наголосити вашим читачам, що якщо ми не допоможемо Україні, щоб захистити наші економічні інтереси, ми будемо найдурнішими в Європі, якщо не подбаємо про це", - підсумував міністр.

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Автор: 

демілітаризація (16) Франція (3125) Лекорню Себастьєн (83)


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Топ коментарі
+4
Путя ложив на ваші червоні лінії)), Ви готові брати участь у війні? ні, отож ваші червоні ліні гроша ломаного не варті...
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09.07.2025 15:32 Відповісти
+3
Хіба французи винні у тому, що наш нарід усіма силами відбивався від вступу в НАТО?
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09.07.2025 15:49 Відповісти
+3
Ну що ж.
Нарешті зрозуміли.
Я їм це ще з 18 року це в голову втовкмачував.
Viva La France!
І Слава Україні!
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09.07.2025 15:55 Відповісти
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Путя ложив на ваші червоні лінії)), Ви готові брати участь у війні? ні, отож ваші червоні ліні гроша ломаного не варті...
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09.07.2025 15:32 Відповісти
А гундосий готовий працювати на захист власної країни??Для початку потрібно розібратися з єлдаком і зе
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09.07.2025 15:35 Відповісти
Зверніться безпосередньо до пана Лікарню, а то він Вас не чує.
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09.07.2025 16:45 Відповісти
Українці повинні забезпечити безпеку ната ціною українців, а Францію - можливостями для їхньої промисловості. "класно". Що ще????
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09.07.2025 15:38 Відповісти
Якби такі курки,як ти не обирали лайно до влади за кіло гречки,були б НАТО давно і ЄС!Обрали клоуна,а воювати побрібно Франції.Захищайте свій вибір і не скигліть.Україна не під рахою дякуючи допомозі Європи і Америки!!
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09.07.2025 15:42 Відповісти
сумую за гречкою...
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09.07.2025 16:11 Відповісти
Хіба французи винні у тому, що наш нарід усіма силами відбивався від вступу в НАТО?
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09.07.2025 15:49 Відповісти
Можете цього не робити, Вас ніхто не заставляє.
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09.07.2025 16:46 Відповісти
"...ми будемо найдурнішими в Європі, якщо не подбаємо про це". Чудово, тільки як Лекорню вб'є цю думку в найрозумніші голови Фіцо та Орбана, коли там тільки гроші від ху...ла. Але все одно удачі йому.
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09.07.2025 15:51 Відповісти
Треба з добровольців створии 4-5 нових бригад, за ррахунок Франції їх озброїти і навчити (вчити в Україні,а то розбіжаться,як це вже було недавно) і звернутися до НАТО,щоб призупинили дію 5-ї статті для циганви і т.з.псевдослов*ян на пару місяців Цього вистачить,щоб привести до тями цю гидоту!
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09.07.2025 16:08 Відповісти
Ну що ж.
Нарешті зрозуміли.
Я їм це ще з 18 року це в голову втовкмачував.
Viva La France!
І Слава Україні!
показати весь коментар
09.07.2025 15:55 Відповісти
 
 