Франція відновлює виробництво ракет SCALP, - Лекорню

Французька компанія MBDA відновлює виробництво далекобійних авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" SCALP EG.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення. На майданчику MBDA UK у Стівенейджі з моїм колегою Джоном Гілі, де виробляється частина цих ракет... Як спільне підприємство Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини, MBDA є символом провідної оборонної промисловості Європи", - зазначив він.

Та додав, що франко-британська ракета SCALP/Storm Shadow, яку поставляли в Україну, продемонструвала "свою ефективність у сучасному бою з високою інтенсивністю, у вирішальних ситуаціях".

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