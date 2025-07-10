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Новини Виробництво зброї
2 032 11

Франція відновлює виробництво ракет SCALP, - Лекорню

Лекорню на виробництві ракет

Французька компанія MBDA відновлює виробництво далекобійних авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля"  SCALP EG.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення. На майданчику MBDA UK у Стівенейджі з моїм колегою Джоном Гілі, де виробляється частина цих ракет... Як спільне підприємство Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини, MBDA є символом провідної оборонної промисловості Європи", - зазначив він.

Та додав, що франко-британська ракета SCALP/Storm Shadow, яку поставляли в Україну, продемонструвала "свою ефективність у сучасному бою з високою інтенсивністю, у вирішальних ситуаціях".

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Автор: 

виробництво (1686) ракети (4109) Франція (3125) Лекорню Себастьєн (84)


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Топ коментарі
+3
Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення

Нормальну вони таку паузу взяли...
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10.07.2025 07:33 Відповісти
+2
Непевно така сама херня і з Таурусами
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10.07.2025 07:35 Відповісти
+2
Ваня с сегодняшней регистрацией.
Кто это такие "мы", кому в "уши ссали"?
Ты и твои друзья по Лахте?
Ты и твои глисты?
Ты и твои **********?
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10.07.2025 07:35 Відповісти
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Ваня с сегодняшней регистрацией.
Кто это такие "мы", кому в "уши ссали"?
Ты и твои друзья по Лахте?
Ты и твои глисты?
Ты и твои **********?
показати весь коментар
10.07.2025 07:35 Відповісти
Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться 2025 року, через 15 років після нашого останнього замовлення

Нормальну вони таку паузу взяли...
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10.07.2025 07:33 Відповісти
ну, мабуть, інженерів же розогнали давно, а можливо вони і не дожили... потрібно же їх десь брати
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10.07.2025 08:04 Відповісти
Непевно така сама херня і з Таурусами
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10.07.2025 07:35 Відповісти
Які ж вони черепахи. Так можна просрати або проспати все і війну також.
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10.07.2025 07:40 Відповісти
вчера было уже поздно
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10.07.2025 07:42 Відповісти
Щось США мовчить , - кончились Томагавки , ще і не начавчись.Роблять ревізію , шукають.Які ж вони тяжкі на підйом.
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10.07.2025 07:48 Відповісти
В них дуже якісна гальмівна рідина
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10.07.2025 07:54 Відповісти
толян! что там с толстым или длинным Нептуном? с другими видами ракет как дела обстоят? четвёртый год войны, а у нас только обещание и выделение денег! может на свою власть внимание обратишь?!
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10.07.2025 08:12 Відповісти
Все по европлану. Вони за гроші та життя українців будуть купувати собі час на переозброєння. Неторопливо та в комфорті
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10.07.2025 08:04 Відповісти
 
 