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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 461 15

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 030 580 человек (+920 за сутки), 11 011 танков, 30 140 артсистем, 22 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение россиян на Харьковском направлении

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 030 580 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1030580 (+920) человек

танков - 11011 (+11) ед

боевых бронированных машин - 22972 (+3) ед

артиллерийских систем - 30140 (+38) ед

РСЗО / MLRS - 1437 (+3) ед

средства ПВО - 1193 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44781 (+324)

крылатые ракеты - 3445 (+6)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54656 (+81)

специальная техника - 3929 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19998) Генштаб ВС (6638) ликвидация (3808) уничтожение (7458)


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Топ комментарии
+13
Нічого собі скільки танків накосили! Наші котики найкращі!
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10.07.2025 07:51 Ответить
+11
Минув 4159 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Танки десь викопали )) ББМ мінімум. Арта та логістика норм.
Відбита наймасованіша повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 030 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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10.07.2025 08:36 Ответить
+7
Мінус танкова рота, цікаво де їх стільки назбирали. Останній раз більше десятка було 7 червня, п'ятнадцять одиниць, ну тоді з зерновозів повилітали дрони і спалили їх ще на платформах, а зараз що.
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10.07.2025 07:57 Ответить
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Нічого собі скільки танків накосили! Наші котики найкращі!
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10.07.2025 07:51 Ответить
Мінус танкова рота, цікаво де їх стільки назбирали. Останній раз більше десятка було 7 червня, п'ятнадцять одиниць, ну тоді з зерновозів повилітали дрони і спалили їх ще на платформах, а зараз що.
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10.07.2025 07:57 Ответить
це була спроба "прарива фронта"
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10.07.2025 08:24 Ответить
Логістика - БпЛА розрив у десять тисяч, велика ймовірність що до кінця літа безпілотники наздоженуть авто. З майже сорока п'яти тисяч БпЛА двадцять чотири тисячі приходяться на цей рік.
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10.07.2025 08:05 Ответить
На пітьмі - тривога:

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10.07.2025 08:15 Ответить
бажано щоб у них ще і артилерія з б\к була.
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10.07.2025 08:28 Ответить
Повідомляють, що як наслідок втрати керованості 155-ї бригади морпіхів рашистів, українські війська провели контрнаступальні дії на Сумському напрямку. А саме: завдали флангового удару російським силам у Кондратівці та зайшли до північної частини населеного пункту.
Наприкінці 8 липня бої тривали в районі Кондратівки, Андріївки та Юнаківки.
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10.07.2025 11:00 Ответить
Минув 4159 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Танки десь викопали )) ББМ мінімум. Арта та логістика норм.
Відбита наймасованіша повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 030 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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10.07.2025 08:36 Ответить
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10.07.2025 08:38 Ответить
Ооо, а Пермь больше Волгограда? Будем знать...
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10.07.2025 08:55 Ответить
Це не місто..це як лугандон..розкидані робочі містечка при заводах..просто їх назвали містом
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10.07.2025 09:41 Ответить
Ну да, типа Донецка (только поменьше) - ядро и кучка шахт и тп по периметру.
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10.07.2025 10:03 Ответить
фигасе... неужели колонну где-то подловили?
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10.07.2025 08:54 Ответить
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10.07.2025 09:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.07.2025 10:46 Ответить
 
 