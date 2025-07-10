Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 030 580 человек (+920 за сутки), 11 011 танков, 30 140 артсистем, 22 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 030 580 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1030580 (+920) человек

танков - 11011 (+11) ед

боевых бронированных машин - 22972 (+3) ед

артиллерийских систем - 30140 (+38) ед

РСЗО / MLRS - 1437 (+3) ед

средства ПВО - 1193 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44781 (+324)

крылатые ракеты - 3445 (+6)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54656 (+81)

специальная техника - 3929 (+0)

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