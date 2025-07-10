Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 030 580 человек (+920 за сутки), 11 011 танков, 30 140 артсистем, 22 972 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 030 580 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1030580 (+920) человек
танков - 11011 (+11) ед
боевых бронированных машин - 22972 (+3) ед
артиллерийских систем - 30140 (+38) ед
РСЗО / MLRS - 1437 (+3) ед
средства ПВО - 1193 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 44781 (+324)
крылатые ракеты - 3445 (+6)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54656 (+81)
специальная техника - 3929 (+0)
Топ комментарии
+13 Любо Неожиданнов
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+11 Qq Qqq #455433
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+7 Vitaliy Kasenkov
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Наприкінці 8 липня бої тривали в районі Кондратівки, Андріївки та Юнаківки.
136! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Танки десь викопали )) ББМ мінімум. Арта та логістика норм.
Відбита наймасованіша повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 030 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!