Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 030 580 осіб (+920 за добу), 11 011 танків, 30 140 артсистем, 22 972 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 030 580 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1030580 (+920) осіб
танків – 11011 (+11) од
бойових броньованих машин – 22972 (+3) од
артилерійських систем – 30140 (+38) од
РСЗВ / MLRS – 1437 (+3) од
засоби ППО - 1193 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)
крилаті ракети – 3445 (+6)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)
спеціальна техніка – 3929 (+0)
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