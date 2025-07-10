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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 030 580 осіб (+920 за добу), 11 011 танків, 30 140 артсистем, 22 972 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 030 580 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1030580 (+920) осіб

танків – 11011 (+11) од

бойових броньованих машин – 22972 (+3) од

артилерійських систем – 30140 (+38) од

РСЗВ / MLRS – 1437 (+3) од

засоби ППО - 1193 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)

крилаті ракети – 3445 (+6)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)

спеціальна техніка – 3929 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (18148) Генштаб ЗС (6938) ліквідація (4191) знищення (7770)


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Нічого собі скільки танків накосили! Наші котики найкращі!
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10.07.2025 07:51 Відповісти
Мінус танкова рота, цікаво де їх стільки назбирали. Останній раз більше десятка було 7 червня, п'ятнадцять одиниць, ну тоді з зерновозів повилітали дрони і спалили їх ще на платформах, а зараз що.
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10.07.2025 07:57 Відповісти
це була спроба "прарива фронта"
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10.07.2025 08:24 Відповісти
Логістика - БпЛА розрив у десять тисяч, велика ймовірність що до кінця літа безпілотники наздоженуть авто. З майже сорока п'яти тисяч БпЛА двадцять чотири тисячі приходяться на цей рік.
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10.07.2025 08:05 Відповісти
На пітьмі - тривога:

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10.07.2025 08:15 Відповісти
 
 