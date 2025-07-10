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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио встретится с Лавровым 10 июля в Куала-Лумпуре, - Reuters

лавров,рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США и МИД РФ.

"Могу подтвердить: такая встреча прорабатывается", - процитировали росСМИ пресс-секретаря МИД России Марию Захарову.

Это будет вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Предыдущая встреча Рубио и Лаврова состоялась в Саудовской Аравии в феврале в рамках политики администрации Трампа, направленной на восстановление отношений с РФ и намерений способствовать переговорам о прекращении войны России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио провел разговор с Рютте: говорили о поддержке Украины и итогах саммита НАТО

Автор: 

Лавров Сергей (2336) Рубио Марко (235)


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Топ комментарии
+5
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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10.07.2025 08:11 Ответить
+3
Для чого? Вівса мішок привезе? Адже як сказав Рютте, нічого путнього з морди цієї коняки як не вилітало так і не вилетить.
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10.07.2025 08:05 Ответить
+3
Це нічого доброго не дасть ,рашисти розуміють тільки силу ,а тут рашиська паскуда буде брехати про злих нацистів і "ущемленіє рускоязичного населения",забуваючи що рашиські виродки убили сотні тисяч українців і зруйнували сотні міст і сіл ,мільйони вигнали з своїх домівок ,це геноцид.
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10.07.2025 08:05 Ответить
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Для чого? Вівса мішок привезе? Адже як сказав Рютте, нічого путнього з морди цієї коняки як не вилітало так і не вилетить.
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10.07.2025 08:05 Ответить
Як називається чувак, який плотськи кохає коняку? Зоофіл, чи не так пане?
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10.07.2025 08:16 Ответить
Koňomrd.
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10.07.2025 08:28 Ответить
Це нічого доброго не дасть ,рашисти розуміють тільки силу ,а тут рашиська паскуда буде брехати про злих нацистів і "ущемленіє рускоязичного населения",забуваючи що рашиські виродки убили сотні тисяч українців і зруйнували сотні міст і сіл ,мільйони вигнали з своїх домівок ,це геноцид.
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10.07.2025 08:05 Ответить
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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10.07.2025 08:11 Ответить
😊
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10.07.2025 08:14 Ответить
Нехай Рубіо розкаже історію США, а що не докаже то перенесе до слідуючого разу.
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10.07.2025 08:46 Ответить
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10.07.2025 08:57 Ответить
пысля зустрічі президент "ЯКБИ" знову заспіває, що ***** хоче миру, він дуже з ним ладнає, зеленський -диктатор і так далі...
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10.07.2025 09:13 Ответить
Чому ви вирішили, що Рубіо і Трамп стоят на нашій стороні. У них нічого не змінилось. Просто далі петляють і створюють нові сценарії надурити європейців і нас. І доказ цьому нинішня заява Трампа про його хотілки забрати у Конгресу право впливу на санкції проти московії.
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10.07.2025 09:23 Ответить
****. Значить 11го липня знов буде якийсь рекордний обстріл😡
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10.07.2025 09:24 Ответить
Коротше все більше впевнююсь в тому що Україна сакральна жертва для сильних світу
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10.07.2025 09:42 Ответить
Коняка підвезе мішок рублів для Рубліо в обмін на мішок вівса.
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10.07.2025 10:17 Ответить
 
 