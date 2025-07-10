Рубио встретится с Лавровым 10 июля в Куала-Лумпуре, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США и МИД РФ.

"Могу подтвердить: такая встреча прорабатывается", - процитировали росСМИ пресс-секретаря МИД России Марию Захарову.

Это будет вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Предыдущая встреча Рубио и Лаврова состоялась в Саудовской Аравии в феврале в рамках политики администрации Трампа, направленной на восстановление отношений с РФ и намерений способствовать переговорам о прекращении войны России против Украины.

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