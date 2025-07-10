Рубіо зустрінеться з Лавровим 10 липня у Куала-Лумпурі, - Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі в четвер, 10 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Держдепартамент США та МЗС РФ.
"Можу підтвердити: така зустріч пропрацьовується", - процитували росЗМІ речницю МЗС Росії Марію Захарову.
Це буде друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова. Попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася в Саудівській Аравії в лютому в межах політики адміністрації Трампа, спрямованої на відновлення відносин з РФ і намірів сприяти переговорам про припинення війни Росії проти України.
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Gary Grant
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