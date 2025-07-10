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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо зустрінеться з Лавровим 10 липня у Куала-Лумпурі, - Reuters

лавров,рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі в четвер, 10 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на  Держдепартамент США та МЗС РФ.

"Можу підтвердити: така зустріч пропрацьовується", - процитували росЗМІ речницю МЗС Росії Марію Захарову.

Це буде друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова. Попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася в Саудівській Аравії в лютому в межах політики адміністрації Трампа, спрямованої на відновлення відносин з РФ і намірів сприяти переговорам про припинення війни Росії проти України.

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Автор: 

Лавров Сергій (1622) Рубіо Марко (240)


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Для чого? Вівса мішок привезе? Адже як сказав Рютте, нічого путнього з морди цієї коняки як не вилітало так і не вилетить.
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10.07.2025 08:05 Відповісти
Як називається чувак, який плотськи кохає коняку? Зоофіл, чи не так пане?
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10.07.2025 08:16 Відповісти
Це нічого доброго не дасть ,рашисти розуміють тільки силу ,а тут рашиська паскуда буде брехати про злих нацистів і "ущемленіє рускоязичного населения",забуваючи що рашиські виродки убили сотні тисяч українців і зруйнували сотні міст і сіл ,мільйони вигнали з своїх домівок ,це геноцид.
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10.07.2025 08:05 Відповісти
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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10.07.2025 08:11 Відповісти
😊
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10.07.2025 08:14 Відповісти
 
 