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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили КАБом по Днепропетровской области: 2 пострадавших

РФ нанесла удар КАБом по Днепропетровской области

Два человека пострадали в результате российского удара КАБом по Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за удара КАБом по Межевской громаде Синельниковского района, произошедшего вчера вечером, пострадали два человека. Кроме 43-летнего мужчины, женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно. В результате той атаки в целом разрушены 5 частных домов, около 20 - повреждены. Побиты и магазин, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.

Также оккупанты били по Никопольскому району - райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Для удара были применены FPV-дроны и артиллерия.

Люди уцелели. Повреждены пятиэтажка, гараж, хозяйственная постройка, пчелиные ульи.

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