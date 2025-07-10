Рашисти вдарили КАБом по Дніпропетровщині: 2 постраждалих

Дві особи постраждали внаслідок російського удару КАБом по Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через удар КАБом по Межівській громаді Синельниківського району, що стався вчора надвечір, постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок тієї атаки загалом зруйновані 5 приватних будинків, близько 20 – пошкоджені. Понівечені й магазин, лінія електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти били по Нікопольському району - райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Для удару було застосовано FPV-дрони та артилерію.

Люди вціліли. Пошкоджено п'ятиповерхівку, гараж, господарську споруду, бджолині вулики.

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