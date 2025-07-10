Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавскую область БПЛА, есть повреждения
В ночь на 10 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, которые уничтожили большинство средств поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в.и.о. начальника ОВА Владимир Когут
"В Глобинской общине повреждено остекление жилого дома и хозяйственную постройку. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий10.07.2025 08:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий10.07.2025 08:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
govtva
показать весь комментарий10.07.2025 08:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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