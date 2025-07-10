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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавскую область БПЛА, есть повреждения

шахед

В ночь на 10 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, которые уничтожили большинство средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в.и.о. начальника ОВА Владимир Когут

"В Глобинской общине повреждено остекление жилого дома и хозяйственную постройку. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (28450) Полтавская область (1222) Кременчугский район (36) Глобино (2)


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Ворог атакував ,ворог зруйнував ,ворог убив, де відповідь по ворогу ? ,рашисти розуміють тільки силу.
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10.07.2025 08:32 Ответить
Чому досі мацква та спб не в вогні !? Не обов'язково відправляти бпла, єфективно буде використовувати дрг !! Щось заважає !? Чі не всьо так адназначна ?
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10.07.2025 08:39 Ответить
Пока в Москве беспилотники не устроят блэкаут и задымление,то орки и дальше будут бить по мирным городам.
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10.07.2025 08:52 Ответить
 
 