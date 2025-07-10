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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Вночі ворог вчергове атакував Полтавщину БпЛА, є пошкодження

шахед

У ніч проти 10 липня російські загарбники вкотре атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, які знищили більшість засобів ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Володимир Когут

"У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29775) Полтавська область (1179) Кременчуцький район (36) Глобине (1)


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Ворог атакував ,ворог зруйнував ,ворог убив, де відповідь по ворогу ? ,рашисти розуміють тільки силу.
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10.07.2025 08:32 Відповісти
Чому досі мацква та спб не в вогні !? Не обов'язково відправляти бпла, єфективно буде використовувати дрг !! Щось заважає !? Чі не всьо так адназначна ?
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10.07.2025 08:39 Відповісти
Пока в Москве беспилотники не устроят блэкаут и задымление,то орки и дальше будут бить по мирным городам.
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10.07.2025 08:52 Відповісти
 
 