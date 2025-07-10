Вночі ворог вчергове атакував Полтавщину БпЛА, є пошкодження
У ніч проти 10 липня російські загарбники вкотре атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, які знищили більшість засобів ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Володимир Когут
"У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар10.07.2025 08:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олег Жуковский #455621
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govtva
показати весь коментар10.07.2025 08:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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