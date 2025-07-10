22-летняя полицейская Мария Дзюмага погибла в результате российского удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.



На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - добавил Клименко.

Позже в МВД сообщили, что погибшей полицейской является 22-летняя Мария Дзюмага.

"Мария присоединилась к рядам полиции Киева в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Марии. Светлая память!" – отметили там.

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