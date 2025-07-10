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Новости Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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22-летняя полицейская Мария Дзюмага погибла в результате российского удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - добавил Клименко.

Позже в МВД сообщили, что погибшей полицейской является 22-летняя Мария Дзюмага.

"Мария присоединилась к рядам полиции Киева в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Марии. Светлая память!" – отметили там.

У Києві внаслідок обстрілу РФ загинула поліцейська

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: двое погибших, 16 пострадавших, падение обломков и пожары в пяти районах (обновлено)

Последствия российских ударов по Киеву 10 июля 2025 года
Последствия российских ударов по Киеву 10 июля 2025 года
Последствия российских ударов по Киеву 10 июля 2025 года

Автор: 

Киев (25843) обстрел (28450) Нацполиция (16626) жертвы (2123) Воздушные атаки на Киев (820)


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Топ комментарии
+28
Гундос тут ти руснява троляка! Люди загинули, а воно все одно влізно з своєю вонючою методичкою! Будь ти прокляте, болотне створіння!
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10.07.2025 08:45 Ответить
+19
ну, нарешті!
я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
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10.07.2025 08:54 Ответить
+12
тобто, свинособаче, ти не знаєш, що гинуть кожен день? кожен день кацапи вбивають українців!
а, що робить необраний виконуючий зе!поц? вояжує по світу у пошуках притулку?
твій, ****, вибір! вирок всім українцям!
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10.07.2025 09:04 Ответить
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10.07.2025 08:40 Ответить
Гундос тут ти руснява троляка! Люди загинули, а воно все одно влізно з своєю вонючою методичкою! Будь ти прокляте, болотне створіння!
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10.07.2025 08:45 Ответить
ну, нарешті!
я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
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10.07.2025 08:54 Ответить
центровой с Троещины редко с тобой соглашаюсь, но сейчас ты прав!
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10.07.2025 08:56 Ответить
ой, я вже і забув який в тебе нік. чи те ж скачеш, як і усі по різним?
до речі, над троєщиною сьогодні було дуже феєрично!
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10.07.2025 09:00 Ответить
Гриня. с чего ты решил, что я скачу по разным? будь иногда внимательнее. думаешь на Воскресенке скуШно было?!
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10.07.2025 09:06 Ответить
Гріша, ти в очі довбися? Тобі пишуть щось про зе? Ржачно під постами де людей вбивають? д*біл
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10.07.2025 08:56 Ответить
Схоже зєлєбот якийсь.
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10.07.2025 09:01 Ответить
тобто, свинособаче, ти не знаєш, що гинуть кожен день? кожен день кацапи вбивають українців!
а, що робить необраний виконуючий зе!поц? вояжує по світу у пошуках притулку?
твій, ****, вибір! вирок всім українцям!
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10.07.2025 09:04 Ответить
Тобто ти - тупа тварина, яка навіть не читає топік, а одразу пише свій -IQ коментар. Видно, що це твій вибір - 73% чмоня. Іди під пости свого лоха й там пиши свої свинособачі ображенки.
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10.07.2025 09:09 Ответить
У Гріши завдання таке, про щоб не йшлося, обов'язково згадати Зе.
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10.07.2025 10:22 Ответить
Він працює. Зустрічається з людьми щоб отримати додаткові військові поставки, але працює трохи недостатньо. Ось бачиш, недопрацьовує тому що ти дебіл болотний ще не в буцегарні.
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10.07.2025 09:02 Ответить
ти, цього у свого діда енкеведешника нахапався?
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10.07.2025 09:06 Ответить
помнишь зеля весь 2024 договоры со всеми о военной помощи подписывал? и где она та помощь?! где обещанные им много дронов, ракет нашего производства? не смотри марафон и видосики спасителя мира.
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10.07.2025 09:10 Ответить
Скажите пАжалуйста а как ви по интернєту апридилили что он то зелений с учетамтаво что он нислова не сказал нипро зе нипро слуг *****??
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10.07.2025 09:03 Ответить
где здесь?
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10.07.2025 08:54 Ответить
Типу "ну прі чьом здєсь зєдєнскій?". А дійсно - прі чьом? Воно ж ущербненьке без єрмака як каліка без костилів - "с нім прішьол, с нім і уйду"
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10.07.2025 09:00 Ответить
Цей Гриша - кацапський тролль на зарплатні - йому платять за його лайно, у чому він сам зізнавася вже. Тому просто всі його пости помічайте як Спам.
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10.07.2025 09:45 Ответить
після твоїх катувань, будь хто у будь чому зізнається.
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10.07.2025 10:14 Ответить
О, квіточку вже "катували" через форум. Ти на нех глянь, яке ніжне.
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10.07.2025 10:18 Ответить
припини, не можу більше. не витримую.
ще, пів голини тому, я кацпський троль, а зараз, вже ніжна квіточка?
нєнє.
добровільно тобі не дамся!
шукай когось іншого, присунути.
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10.07.2025 10:33 Ответить
Ну ти ж себе квіточкою вважаєш хіба ж ні? Чи ти шабуніна квіточкою з окопу називаєш? Звісно, що не з окопу, а це означає, зо себе ти також квіточкою вважаєш. І розповідаєш, що тебе під тортурами на форумі змусили зізнатися, що ти тролль і постиш тут лайно за гроші.
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10.07.2025 10:36 Ответить
Якщо як спам, то він їх відновлює. А як їх зовсім видалити.
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10.07.2025 10:29 Ответить
Методичка у нього мабуть від медведчука або соловйова, або іншої російської істоти.
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10.07.2025 10:24 Ответить
а хто винен? хто керує державою?
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10.07.2025 10:40 Ответить
це зовсім недоречно, облиште
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10.07.2025 09:15 Ответить
якось, мисля не розкрита.
якісь, шматки думок.
про що?
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10.07.2025 09:25 Ответить
Зеленский - приговор Украины!
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10.07.2025 09:11 Ответить
Він кончений підор.
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10.07.2025 09:41 Ответить
Долбаний зелелений урод, це воно привело війну в Україну. І туй ця потвора буде у безпеці в Ізраілю.
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10.07.2025 09:39 Ответить
а на цензорі як завжди головний ворог - влада України
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10.07.2025 09:56 Ответить
Не так страшны московские вши, как украинские гниды.
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10.07.2025 10:15 Ответить
+ 💯 👍🏿!

внутрішні яничари страшніші за зовнішніх !

.
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10.07.2025 11:21 Ответить
У мене також є претензії до влади . Але, у цього гриши вже винуваті не рашисти, а влада України.
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10.07.2025 10:27 Ответить
Ті, хто стоїть на Захисті України, ті життя кладуть!
А у цей же час, привладна шушера з Урядового кварталу, на кшалт чернишова-стефанішиної-шмигаля-німчинова, та десятків потужних менегерів, держсекретарів, ошиваються за посадами та вносять хаос і розкрадання коштів, для особистого ЗБАГАЧЕННЯ!!
Московіти, з фронту убивають Українців, а трутні привладні, з тилу!
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10.07.2025 09:59 Ответить
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10.07.2025 10:22 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним....

22 роки! Дівчина тільки розпочала доросле життя, вона кохала і її кохали, вона хотіла жити....
Спочивай з миром !

Смерть кацапам!

.
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10.07.2025 11:24 Ответить
О! Срач розвели... Алльо! Ви хоч тему статті пам"ятаєте?...
Дитя пом"яніть... Адже вона чиєюсь дочкою і сестрою була...
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10.07.2025 11:33 Ответить
 
 