22-летняя полицейская Мария Дзюмага погибла в результате российского удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.
"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.
На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - добавил Клименко.
Позже в МВД сообщили, что погибшей полицейской является 22-летняя Мария Дзюмага.
"Мария присоединилась к рядам полиции Киева в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Марии. Светлая память!" – отметили там.
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я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
до речі, над троєщиною сьогодні було дуже феєрично!
а, що робить необраний виконуючий зе!поц? вояжує по світу у пошуках притулку?
твій, ****, вибір! вирок всім українцям!
ще, пів голини тому, я кацпський троль, а зараз, вже ніжна квіточка?
нєнє.
добровільно тобі не дамся!
шукай когось іншого, присунути.
якісь, шматки думок.
про що?
внутрішні яничари страшніші за зовнішніх !
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А у цей же час, привладна шушера з Урядового кварталу, на кшалт чернишова-стефанішиної-шмигаля-німчинова, та десятків потужних менегерів, держсекретарів, ошиваються за посадами та вносять хаос і розкрадання коштів, для особистого ЗБАГАЧЕННЯ!!
Московіти, з фронту убивають Українців, а трутні привладні, з тилу!
співчуття рідним....
22 роки! Дівчина тільки розпочала доросле життя, вона кохала і її кохали, вона хотіла жити....
Спочивай з миром !
Смерть кацапам!
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Дитя пом"яніть... Адже вона чиєюсь дочкою і сестрою була...