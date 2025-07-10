22-річна капрал поліції загинула внаслідок російського удару по Києву. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура, зазначив міністр.
"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.
На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - додав Клименко.
Топ коментарі
+21 Hrysha Hlyba
показати весь коментар10.07.2025 08:40 Відповісти Посилання
+20 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар10.07.2025 08:45 Відповісти Посилання
+15 Hrysha Hlyba
показати весь коментар10.07.2025 08:54 Відповісти Посилання
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як, це працює у зе!гніди?
за скільки часу, зе!гундоса попереджають, що будуть бомбити київ?
я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
до речі, над троєщиною сьогодні було дуже феєрично!
а, що робить необраний виконуючий зе!поц? вояжує по світу у пошуках притулку?
твій, ****, вибір! вирок всім українцям!
якісь, шматки думок.
про що?
А у цей же час, привладна шушера з Урядового кварталу, на кшалт чернишова-стефанішиної-шмигаля-німчинова, та десятків потужних менегерів, держсекретарів, ошиваються за посадами та вносять хаос і розкрадання коштів, для особистого ЗБАГАЧЕННЯ!!
Московіти, з фронту убивають Українців, а трутні привладні, з тилу!