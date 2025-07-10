УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10773 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
9 250 33

22-річна капрал поліції загинула внаслідок російського удару по Києву. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура, зазначив міністр.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - додав Клименко.

Також читайте: Масована атака РФ на Київ: двоє загиблих, 16 постраждалих, падіння уламків та пожежі у п’яти районах (оновлено)

Наслідки російських ударів по Києву 10 липня 2025 року
Наслідки російських ударів по Києву 10 липня 2025 року
Наслідки російських ударів по Києву 10 липня 2025 року

Автор: 

Київ (19855) обстріл (29775) Нацполіція (15347) жертви (1844) Повітряні атаки на Київ (877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
цікаво!
як, це працює у зе!гніди?
за скільки часу, зе!гундоса попереджають, що будуть бомбити київ?
показати весь коментар
10.07.2025 08:40 Відповісти
+20
Гундос тут ти руснява троляка! Люди загинули, а воно все одно влізно з своєю вонючою методичкою! Будь ти прокляте, болотне створіння!
показати весь коментар
10.07.2025 08:45 Відповісти
+15
ну, нарешті!
я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
показати весь коментар
10.07.2025 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво!
як, це працює у зе!гніди?
за скільки часу, зе!гундоса попереджають, що будуть бомбити київ?
показати весь коментар
10.07.2025 08:40 Відповісти
Гундос тут ти руснява троляка! Люди загинули, а воно все одно влізно з своєю вонючою методичкою! Будь ти прокляте, болотне створіння!
показати весь коментар
10.07.2025 08:45 Відповісти
ну, нарешті!
я знайшов тебе, відбитий зелений зе!біл.
про людей заблеяв?
що, зробив, твій кумир, зе!скоморох, що б люди не загинули цієї ночі?
в рим поїхав, піци зі смаком шашлику поїсти та просеко посьорбати?
ну, як? ржачно тобі під пивас?
показати весь коментар
10.07.2025 08:54 Відповісти
центровой с Троещины редко с тобой соглашаюсь, но сейчас ты прав!
показати весь коментар
10.07.2025 08:56 Відповісти
ой, я вже і забув який в тебе нік. чи те ж скачеш, як і усі по різним?
до речі, над троєщиною сьогодні було дуже феєрично!
показати весь коментар
10.07.2025 09:00 Відповісти
Гриня. с чего ты решил, что я скачу по разным? будь иногда внимательнее. думаешь на Воскресенке скуШно было?!
показати весь коментар
10.07.2025 09:06 Відповісти
Гріша, ти в очі довбися? Тобі пишуть щось про зе? Ржачно під постами де людей вбивають? д*біл
показати весь коментар
10.07.2025 08:56 Відповісти
Схоже зєлєбот якийсь.
показати весь коментар
10.07.2025 09:01 Відповісти
тобто, свинособаче, ти не знаєш, що гинуть кожен день? кожен день кацапи вбивають українців!
а, що робить необраний виконуючий зе!поц? вояжує по світу у пошуках притулку?
твій, ****, вибір! вирок всім українцям!
показати весь коментар
10.07.2025 09:04 Відповісти
Тобто ти - тупа тварина, яка навіть не читає топік, а одразу пише свій -IQ коментар. Видно, що це твій вибір - 73% чмоня. Іди під пости свого лоха й там пиши свої свинособачі ображенки.
показати весь коментар
10.07.2025 09:09 Відповісти
У Гріши завдання таке, про щоб не йшлося, обов'язково згадати Зе.
показати весь коментар
10.07.2025 10:22 Відповісти
Він працює. Зустрічається з людьми щоб отримати додаткові військові поставки, але працює трохи недостатньо. Ось бачиш, недопрацьовує тому що ти дебіл болотний ще не в буцегарні.
показати весь коментар
10.07.2025 09:02 Відповісти
ти, цього у свого діда енкеведешника нахапався?
показати весь коментар
10.07.2025 09:06 Відповісти
помнишь зеля весь 2024 договоры со всеми о военной помощи подписывал? и где она та помощь?! где обещанные им много дронов, ракет нашего производства? не смотри марафон и видосики спасителя мира.
показати весь коментар
10.07.2025 09:10 Відповісти
Скажите пАжалуйста а как ви по интернєту апридилили что он то зелений с учетамтаво что он нислова не сказал нипро зе нипро слуг *****??
показати весь коментар
10.07.2025 09:03 Відповісти
где здесь?
показати весь коментар
10.07.2025 08:54 Відповісти
Типу "ну прі чьом здєсь зєдєнскій?". А дійсно - прі чьом? Воно ж ущербненьке без єрмака як каліка без костилів - "с нім прішьол, с нім і уйду"
показати весь коментар
10.07.2025 09:00 Відповісти
Цей Гриша - кацапський тролль на зарплатні - йому платять за його лайно, у чому він сам зізнавася вже. Тому просто всі його пости помічайте як Спам.
показати весь коментар
10.07.2025 09:45 Відповісти
після твоїх катувань, будь хто у будь чому зізнається.
показати весь коментар
10.07.2025 10:14 Відповісти
О, квіточку вже "катували" через форум. Ти на нех глянь, яке ніжне.
показати весь коментар
10.07.2025 10:18 Відповісти
Якщо як спам, то він їх відновлює. А як їх зовсім видалити.
показати весь коментар
10.07.2025 10:29 Відповісти
Методичка у нього мабуть від медведчука або соловйова, або іншої російської істоти.
показати весь коментар
10.07.2025 10:24 Відповісти
це зовсім недоречно, облиште
показати весь коментар
10.07.2025 09:15 Відповісти
якось, мисля не розкрита.
якісь, шматки думок.
про що?
показати весь коментар
10.07.2025 09:25 Відповісти
Зеленский - приговор Украины!
показати весь коментар
10.07.2025 09:11 Відповісти
Він кончений підор.
показати весь коментар
10.07.2025 09:41 Відповісти
Долбаний зелелений урод, це воно привело війну в Україну. І туй ця потвора буде у безпеці в Ізраілю.
показати весь коментар
10.07.2025 09:39 Відповісти
а на цензорі як завжди головний ворог - влада України
показати весь коментар
10.07.2025 09:56 Відповісти
Не так страшны московские вши, как украинские гниды.
показати весь коментар
10.07.2025 10:15 Відповісти
У мене також є претензії до влади . Але, у цього гриши вже винуваті не рашисти, а влада України.
показати весь коментар
10.07.2025 10:27 Відповісти
Ті, хто стоїть на Захисті України, ті життя кладуть!
А у цей же час, привладна шушера з Урядового кварталу, на кшалт чернишова-стефанішиної-шмигаля-німчинова, та десятків потужних менегерів, держсекретарів, ошиваються за посадами та вносять хаос і розкрадання коштів, для особистого ЗБАГАЧЕННЯ!!
Московіти, з фронту убивають Українців, а трутні привладні, з тилу!
показати весь коментар
10.07.2025 09:59 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2025 10:22 Відповісти
 
 