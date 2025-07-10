22-річна капрал поліції загинула внаслідок російського удару по Києву. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура, зазначив міністр.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.



На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - додав Клименко.

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