Враг продвигается в Харьковской и Донецкой областях, - DeepState. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая", - отметили там.
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