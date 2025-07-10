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Враг продвигается в Харьковской и Донецкой областях, - DeepState. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая", - отметили там.

Читайте: "Оккупанты лезут по полям и посадкам": DeepState о продвижении врага вблизи Зеленой Долины в Донецкой области

Мирное
Мирное
Торецк
Торецк
Леонидовка
Леонидовка
Боровская Андреевка
Боровская Андреевка

Зеленый Гай

Автор: 

Донецкая область (10211) Торецк (520) Харьковская область (1243) Бахмутский район (528) Волновахский район (310) Изюмский район (102) Леонидовка (5) Мирное (3) Зеленый Гай (1) Боровская Андреевка (1) DeepState (190)


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Топ комментарии
+3
Якщо іде просування значить кількість скота перевищує кількість дронів
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10.07.2025 09:34 Ответить
+2
Це прорив(Навіть якщо і локально,то все одно прорив(
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10.07.2025 10:04 Ответить
+1
Сирський просто бог стратегії. При ЗАлужному ми майже не втрачали АЛЕ ЙОГО ЗВІЛЬНИЛИ і тепер є підлабузник який здає все що є ще і кладе полками
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10.07.2025 10:09 Ответить
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Якщо іде просування значить кількість скота перевищує кількість дронів
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10.07.2025 09:34 Ответить
Справа не в дронах, а у відсутності з боку ЗСУ контратак і контрударів, які були при Залужному і ко
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10.07.2025 10:35 Ответить
Люди де?
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10.07.2025 11:19 Ответить
Одні на фронтах, другі в тилах прижилися, треті під спідницями жінок заховалися, ну а четверті, найнедоторканіші, крадуть..
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10.07.2025 11:32 Ответить
Це прорив(Навіть якщо і локально,то все одно прорив(
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10.07.2025 10:04 Ответить
Сирський просто бог стратегії. При ЗАлужному ми майже не втрачали АЛЕ ЙОГО ЗВІЛЬНИЛИ і тепер є підлабузник який здає все що є ще і кладе полками
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10.07.2025 10:09 Ответить
Это *****!
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10.07.2025 10:40 Ответить
Укріплення де?
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10.07.2025 10:47 Ответить
читайте коментар вище
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10.07.2025 10:57 Ответить
 
 