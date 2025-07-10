Ворог має просування на Харківщині та Донеччині, - DeepState. ФОТОрепортаж
Російські окупанти мають просування у Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Мирному, Торецьку, Леонідівці, біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю", - зазначили там.
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polini orop
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Igor Grytselyak
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