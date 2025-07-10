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Ворог має просування на Харківщині та Донеччині, - DeepState. ФОТОрепортаж

Російські окупанти мають просування у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Мирному, Торецьку, Леонідівці, біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю", - зазначили там.

Читайте: "Окупанти лізуть по полях і посадках": DeepState про просування ворога поблизу Зеленої Долини на Донеччині

Мирне
Мирне
Торецьк
Торецьк
Леонідівка
Леонідівка
Борівська Андріївка
Борівська Андріївка

Зелений Гай

Автор: 

Донецька область (9029) Торецьк (529) Харківська область (1257) Бахмутський район (533) Волноваський район (311) Ізюмський район (102) Леонідівка (5) Мирне (2) Зелений Гай (1) Борівська Андріївка (1) DeepState (191)


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Якщо іде просування значить кількість скота перевищує кількість дронів
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10.07.2025 09:34 Відповісти
Це прорив(Навіть якщо і локально,то все одно прорив(
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10.07.2025 10:04 Відповісти
Сирський просто бог стратегії. При ЗАлужному ми майже не втрачали АЛЕ ЙОГО ЗВІЛЬНИЛИ і тепер є підлабузник який здає все що є ще і кладе полками
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10.07.2025 10:09 Відповісти
При залежному відбулося повномасштабне вторгнення підарів,до якого він не готувався та не вірив що підари на це підуть
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10.07.2025 10:20 Відповісти
 
 