Киев пережил особенно ужасную ночь: Сибига призвал принять законопроект Сената США и 18-й пакет санкций ЕС

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне ее массированных атак против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Массированная российская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь, с жестокими атаками роев беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты.

В столице есть поврежденные жилые дома и жертвы среди гражданского населения, а также густой дым в утреннем небе", - говорится в заметке.

Сибига отметил, что Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.

"Я призываю партнеров как можно быстрее принять как законопроект Сената США, так и 18-й пакет санкций ЕС.

Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины", - добавил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ввести санкции против РФ, но хочет больше личного контроля над ними, - Politico