Киев пережил особенно ужасную ночь: Сибига призвал принять законопроект Сената США и 18-й пакет санкций ЕС
Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне ее массированных атак против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Массированная российская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь, с жестокими атаками роев беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты.
В столице есть поврежденные жилые дома и жертвы среди гражданского населения, а также густой дым в утреннем небе", - говорится в заметке.
Сибига отметил, что Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.
"Я призываю партнеров как можно быстрее принять как законопроект Сената США, так и 18-й пакет санкций ЕС.
Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины", - добавил глава МИД.
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"ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС"
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Стефанчуки-разумков+зеленський+шмигаль-гончарук, мають понести покарання, за свої дії=бездіяльність з 2019 року, що призвели до смерті Українців!
а без цього повноцінна республіка не можлива ,так територія різношерсних рабів з імітацією суінреності
Я про цивільних. На фронті наші соколи знищують їхнє сміття, біо-срань.
Але...нема чим бомбити раху. Все в бруківках або в смердючих черевах УСІХ рівнів влади.
Варто ВЖЕ міняти на переправі. Ні, не коня. Навіть не віслюка.
Шакала, та його зграю.
Рівень комунікації вражає.
Перемовини з к@ц@п@ми проведете в Однок@к@шниках чи ВК?
З Китаєм в Тік Ток.
З США в Ютубі.
Зараз ми на Цензор Нет закличемо Мерца надати Україні Taurus, а Трампа надати Україні Tomahawk 🤦♀️
гімн 95 кварталу мовою оригіналу
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https://censor.net/ru/photonews/3176529/mir_v_glazah_putina_sovmestnoe_patrulirovanie_zeviktorina_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet
так що видаляти пост сенсу не бачу )
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
А опісля знов пук-пук-среньк.