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Новости Санкции США против России
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Киев пережил особенно ужасную ночь: Сибига призвал принять законопроект Сената США и 18-й пакет санкций ЕС

Обстрелы Киева 10 июля

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне ее массированных атак против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Массированная российская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь, с жестокими атаками роев беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты.

В столице есть поврежденные жилые дома и жертвы среди гражданского населения, а также густой дым в утреннем небе", - говорится в заметке.

Сибига отметил, что Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.

"Я призываю партнеров как можно быстрее принять как законопроект Сената США, так и 18-й пакет санкций ЕС.

Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины", - добавил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ввести санкции против РФ, но хочет больше личного контроля над ними, - Politico

Автор: 

россия (96548) санкции (11630) Сенат США (520)


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Топ комментарии
+10
Наївні ті, хто вчора радів, що тромб поміняв позицію. Він просто розпочав втілювати новий план кремля по зняттю санкцій. Сьогоднішня заява, «я підпишу 18 пакет тільки заберіть у Конгресу право вирішувати долю санкцій і віддайте мені»- Занавіс! Тільки тупий не зрозуміє для чого то.
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10.07.2025 09:43 Ответить
+9
скликай раду безпеки оон, про це треба піздіти кожного дня. Цим треба прїсти всім всі мізки..
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10.07.2025 09:43 Ответить
+9
Наче 18-й пакет санцій - то пакет від ЄС. Чи Трамп вже президент ЄС?
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10.07.2025 09:53 Ответить
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скликай раду безпеки оон, про це треба піздіти кожного дня. Цим треба прїсти всім всі мізки..
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10.07.2025 09:43 Ответить
про це у Х написав голова МЗС України Андрій Сибіга. 🤡🤡🤡
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10.07.2025 09:59 Ответить
кацап, іді нах*й
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10.07.2025 10:07 Ответить
Наївні ті, хто вчора радів, що тромб поміняв позицію. Він просто розпочав втілювати новий план кремля по зняттю санкцій. Сьогоднішня заява, «я підпишу 18 пакет тільки заберіть у Конгресу право вирішувати долю санкцій і віддайте мені»- Занавіс! Тільки тупий не зрозуміє для чого то.
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10.07.2025 09:43 Ответить
Наче 18-й пакет санцій - то пакет від ЄС. Чи Трамп вже президент ЄС?
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10.07.2025 09:53 Ответить
Чукча писатель, чукча не читатель.....
"ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС"
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10.07.2025 10:30 Ответить
Ну то вчись читати, чукча: «я підпишу 18 пакет тільки заберіть у Конгресу право вирішувати долю санкцій і віддайте мені».
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10.07.2025 10:46 Ответить
яким боком трумп до 18-го пакета ЄС?
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10.07.2025 09:53 Ответить
ще один "обдарований"
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10.07.2025 10:32 Ответить
для недолугих: Сибіга закликав ухвалити законопроєкт сенату сша та 18-й пакет санкцій ЄС. трумп має відношення тільки до першого.
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10.07.2025 10:44 Ответить
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
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10.07.2025 11:07 Ответить
Так, але 18-й пакет санкцій підпишуть, рано чи пізно, але це станеться. Який раз наголошую, що санкціх проти РФ - то воля США, а ми маємо робити свою справу, але вже три роки звинувачуємо то США, то Німеччину, то Фпанцію, то всіх разом і тільки Володя Херпіду Боневтік Потужний маладєць, нічого не зробив, не випустив жодної ракети, крім сто тисяч бракованих мін на 20 мільярдів, розікрав зі своєю сворою мільярди, виділені на снаряди, на фортифікації, на захист споруд ТЕС(ТЕЦ), прокачує через Україну російську нафту і фінансує виключно марафон і на кацапській мові фрідом. Я нічого не переплутав?
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10.07.2025 10:10 Ответить
Десь, на кінець осені, Трамп, мабуть таки, 10 ракет ППО дасть, щоб прутіна не провокувати?? Яка влада в Україні, такі й наслідки!!
Стефанчуки-разумков+зеленський+шмигаль-гончарук, мають понести покарання, за свої дії=бездіяльність з 2019 року, що призвели до смерті Українців!
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10.07.2025 09:45 Ответить
Для того щоб відбувся суд над усіма злодіями з 91 року , українці повинні стати суверенами; мати свою віру, мову (монолітну на всій території), суди, національний уряд, військо, спец служби (свій цахал) ... поки що система заважає їм це зробити.
а без цього повноцінна республіка не можлива ,так територія різношерсних рабів з імітацією суінреності
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10.07.2025 09:55 Ответить
Дивно, а що там з розробкою нових потужно потужних технологій по збитю шахедів, щось пішло не так, чи якесь хрипате чмо, знову спи-діло...
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10.07.2025 09:47 Ответить
Варто цілити по містам раші. Гра йде ва-банк. Хто кого. Поки - вони нас.
Я про цивільних. На фронті наші соколи знищують їхнє сміття, біо-срань.

Але...нема чим бомбити раху. Все в бруківках або в смердючих черевах УСІХ рівнів влади.
Варто ВЖЕ міняти на переправі. Ні, не коня. Навіть не віслюка.
Шакала, та його зграю.
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10.07.2025 09:48 Ответить
Голова МЗС України закликає США і Євросоюз у соціальній мережі Х.
Рівень комунікації вражає.
Перемовини з к@ц@п@ми проведете в Однок@к@шниках чи ВК?
З Китаєм в Тік Ток.
З США в Ютубі.

Зараз ми на Цензор Нет закличемо Мерца надати Україні Taurus, а Трампа надати Україні Tomahawk 🤦‍♀️
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10.07.2025 09:49 Ответить
Якщо найближчим часом ми не позбудемося зеленого чекістсько-сталіністського озу,та не сформуємо уряд національного порятунку України,нам пізд@ панове.
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10.07.2025 09:49 Ответить
Трампло через два тижні "подивиться що буде далі", а два уй@бка фіцо з орбаном заблокують потуги ЄС який тільки язиком плеще. Все відомо наперед.
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10.07.2025 09:53 Ответить
Так вже заблокували...
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10.07.2025 10:01 Ответить
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10.07.2025 09:53 Ответить
"Если вечер вечер начинается мой друг..."
гімн 95 кварталу мовою оригіналу

.
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10.07.2025 11:11 Ответить
Тільки но дєрьмаківські гниди в круїз, зразу обстріл Києва..... Співпадіння?😡😡😡
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10.07.2025 10:02 Ответить
Закликай не закликай,все одно від Трампа залежить, а в нього сім п'ятниць на неділі.
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10.07.2025 10:04 Ответить
джерело
https://censor.net/ru/photonews/3176529/mir_v_glazah_putina_sovmestnoe_patrulirovanie_zeviktorina_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet

так що видаляти пост сенсу не бачу )

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10.07.2025 10:08 Ответить
Біда не приходить одна - Львів затопило - вода місцями сягає до 3 м
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10.07.2025 10:12 Ответить
Зеля хоч і дурне, а таки послухав когось - раніше він персонально у відосиках і з трибуни повчав весь світ, що їм треба робити і що йому давати. Але після підсрачника від Трампа притих і тепер виставляє з вікна буди Сибігу - хай той гавка...
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10.07.2025 10:13 Ответить
ЕХ НАРІД, НАРІД!

Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
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10.07.2025 10:16 Ответить
І що трапиться потім? ну якщо гіпотетично щось там введуть ? всі шахеди і ракети впадуть на землю і не зможуть літати?
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10.07.2025 10:17 Ответить
Поставлять путужний ультиматум, як вже було. https://tsn.ua/politika/frantsiia-vslid-za-nimechchynoiu-postavyla-putinovi-ultymatum-shchodo-peremyria-2826866.html РФ має час до вечора: Франція слідом за Німеччиною висунула Путінові ультиматум.

А опісля знов пук-пук-среньк.
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10.07.2025 10:34 Ответить
Як тільки масований обстріл: вилазить Сибіга із закликами, вилазять західні імпотенти із закликами, буба закликає надати Україні ППО. Все по сценарію вже 4-й рік.
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10.07.2025 10:32 Ответить
надо у Трампа арендовать на одну ночь В-2 и MOPов к нему штук пять на кремль = всё!)
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10.07.2025 11:20 Ответить
 
 