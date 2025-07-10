Київ пережив особливо жахливу ніч: Сибіга закликав ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС

Європейський союз та Сполучені Штати Америки повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав голова МЗС України Андрій Сибіга.

"Масована російська атака цієї ночі. Київ пережив особливо жахливу ніч, з жорстокими атаками роїв безпілотників і ракет, включаючи балістичні ракети.

У столиці є пошкоджені житлові будинки та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі", - йдеться в дописі.

Сибіга зазначив, що Путін відкидає будь-які мирні зусилля і дипломатію на користь терору і військових злочинів.

"Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити як законопроєкт Сенату США, так і 18-й пакет санкцій ЄС.

Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", - додав голова МЗС.

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