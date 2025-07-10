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Новини Санкції США проти Росії
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Київ пережив особливо жахливу ніч: Сибіга закликав ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС

Обстріли Києва 10 Липня

Європейський союз та  Сполучені Штати Америки повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав голова  МЗС України Андрій Сибіга.

"Масована російська атака цієї ночі. Київ пережив особливо жахливу ніч, з жорстокими атаками роїв безпілотників і ракет, включаючи балістичні ракети.

У столиці є пошкоджені житлові будинки та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі", - йдеться в дописі.

Сибіга зазначив, що  Путін відкидає будь-які мирні зусилля і дипломатію на користь терору і військових злочинів.

"Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити як законопроєкт Сенату США, так і 18-й пакет санкцій ЄС.

Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", - додав голова МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий запровадити санкції проти РФ, але хоче більше особистого контролю над ними, - Politico

Автор: 

росія (66629) санкції (12340) Сенат США (619)


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Топ коментарі
+7
Наївні ті, хто вчора радів, що тромб поміняв позицію. Він просто розпочав втілювати новий план кремля по зняттю санкцій. Сьогоднішня заява, «я підпишу 18 пакет тільки заберіть у Конгресу право вирішувати долю санкцій і віддайте мені»- Занавіс! Тільки тупий не зрозуміє для чого то.
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10.07.2025 09:43 Відповісти
+6
скликай раду безпеки оон, про це треба піздіти кожного дня. Цим треба прїсти всім всі мізки..
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10.07.2025 09:43 Відповісти
+6
Наче 18-й пакет санцій - то пакет від ЄС. Чи Трамп вже президент ЄС?
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10.07.2025 09:53 Відповісти
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скликай раду безпеки оон, про це треба піздіти кожного дня. Цим треба прїсти всім всі мізки..
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10.07.2025 09:43 Відповісти
про це у Х написав голова МЗС України Андрій Сибіга. 🤡🤡🤡
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10.07.2025 09:59 Відповісти
кацап, іді нах*й
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10.07.2025 10:07 Відповісти
Наївні ті, хто вчора радів, що тромб поміняв позицію. Він просто розпочав втілювати новий план кремля по зняттю санкцій. Сьогоднішня заява, «я підпишу 18 пакет тільки заберіть у Конгресу право вирішувати долю санкцій і віддайте мені»- Занавіс! Тільки тупий не зрозуміє для чого то.
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10.07.2025 09:43 Відповісти
Наче 18-й пакет санцій - то пакет від ЄС. Чи Трамп вже президент ЄС?
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10.07.2025 09:53 Відповісти
Чукча писатель, чукча не читатель.....
"ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС"
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10.07.2025 10:30 Відповісти
яким боком трумп до 18-го пакета ЄС?
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10.07.2025 09:53 Відповісти
ще один "обдарований"
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10.07.2025 10:32 Відповісти
Так, але 18-й пакет санкцій підпишуть, рано чи пізно, але це станеться. Який раз наголошую, що санкціх проти РФ - то воля США, а ми маємо робити свою справу, але вже три роки звинувачуємо то США, то Німеччину, то Фпанцію, то всіх разом і тільки Володя Херпіду Боневтік Потужний маладєць, нічого не зробив, не випустив жодної ракети, крім сто тисяч бракованих мін на 20 мільярдів, розікрав зі своєю сворою мільярди, виділені на снаряди, на фортифікації, на захист споруд ТЕС(ТЕЦ), прокачує через Україну російську нафту і фінансує виключно марафон і на кацапській мові фрідом. Я нічого не переплутав?
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10.07.2025 10:10 Відповісти
Десь, на кінець осені, Трамп, мабуть таки, 10 ракет ППО дасть, щоб прутіна не провокувати?? Яка влада в Україні, такі й наслідки!!
Стефанчуки-разумков+зеленський+шмигаль-гончарук, мають понести покарання, за свої дії=бездіяльність з 2019 року, що призвели до смерті Українців!
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10.07.2025 09:45 Відповісти
Для того щоб відбувся суд над усіма злодіями з 91 року , українці повинні стати суверенами; мати свою віру, мову (монолітну на всій території), суди, національний уряд, військо, спец служби (свій цахал) ... поки що система заважає їм це зробити.
а без цього повноцінна республіка не можлива ,так територія різношерсних рабів з імітацією суінреності
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10.07.2025 09:55 Відповісти
Дивно, а що там з розробкою нових потужно потужних технологій по збитю шахедів, щось пішло не так, чи якесь хрипате чмо, знову спи-діло...
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10.07.2025 09:47 Відповісти
Варто цілити по містам раші. Гра йде ва-банк. Хто кого. Поки - вони нас.
Я про цивільних. На фронті наші соколи знищують їхнє сміття, біо-срань.

Але...нема чим бомбити раху. Все в бруківках або в смердючих черевах УСІХ рівнів влади.
Варто ВЖЕ міняти на переправі. Ні, не коня. Навіть не віслюка.
Шакала, та його зграю.
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10.07.2025 09:48 Відповісти
Голова МЗС України закликає США і Євросоюз у соціальній мережі Х.
Рівень комунікації вражає.
Перемовини з к@ц@п@ми проведете в Однок@к@шниках чи ВК?
З Китаєм в Тік Ток.
З США в Ютубі.

Зараз ми на Цензор Нет закличемо Мерца надати Україні Taurus, а Трампа надати Україні Tomahawk 🤦‍♀️
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10.07.2025 09:49 Відповісти
Якщо найближчим часом ми не позбудемося зеленого чекістсько-сталіністського озу,та не сформуємо уряд національного порятунку України,нам пізд@ панове.
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10.07.2025 09:49 Відповісти
Трампло через два тижні "подивиться що буде далі", а два уй@бка фіцо з орбаном заблокують потуги ЄС який тільки язиком плеще. Все відомо наперед.
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10.07.2025 09:53 Відповісти
Так вже заблокували...
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10.07.2025 10:01 Відповісти
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10.07.2025 09:53 Відповісти
Тільки но дєрьмаківські гниди в круїз, зразу обстріл Києва..... Співпадіння?😡😡😡
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10.07.2025 10:02 Відповісти
Закликай не закликай,все одно від Трампа залежить, а в нього сім п'ятниць на неділі.
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10.07.2025 10:04 Відповісти
джерело
https://censor.net/ru/photonews/3176529/mir_v_glazah_putina_sovmestnoe_patrulirovanie_zeviktorina_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet

так що видаляти пост сенсу не бачу )

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10.07.2025 10:08 Відповісти
Біда не приходить одна - Львів затопило - вода місцями сягає до 3 м
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10.07.2025 10:12 Відповісти
Зеля хоч і дурне, а таки послухав когось - раніше він персонально у відосиках і з трибуни повчав весь світ, що їм треба робити і що йому давати. Але після підсрачника від Трампа притих і тепер виставляє з вікна буди Сибігу - хай той гавка...
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10.07.2025 10:13 Відповісти
ЕХ НАРІД, НАРІД!

Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
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10.07.2025 10:16 Відповісти
І що трапиться потім? ну якщо гіпотетично щось там введуть ? всі шахеди і ракети впадуть на землю і не зможуть літати?
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10.07.2025 10:17 Відповісти
Як тільки масований обстріл: вилазить Сибіга із закликами, вилазять західні імпотенти із закликами, буба закликає надати Україні ППО. Все по сценарію вже 4-й рік.
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10.07.2025 10:32 Відповісти
 
 