Київ пережив особливо жахливу ніч: Сибіга закликав ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС
Європейський союз та Сполучені Штати Америки повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав голова МЗС України Андрій Сибіга.
"Масована російська атака цієї ночі. Київ пережив особливо жахливу ніч, з жорстокими атаками роїв безпілотників і ракет, включаючи балістичні ракети.
У столиці є пошкоджені житлові будинки та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі", - йдеться в дописі.
Сибіга зазначив, що Путін відкидає будь-які мирні зусилля і дипломатію на користь терору і військових злочинів.
"Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити як законопроєкт Сенату США, так і 18-й пакет санкцій ЄС.
Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", - додав голова МЗС.
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"ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС"
Стефанчуки-разумков+зеленський+шмигаль-гончарук, мають понести покарання, за свої дії=бездіяльність з 2019 року, що призвели до смерті Українців!
а без цього повноцінна республіка не можлива ,так територія різношерсних рабів з імітацією суінреності
Я про цивільних. На фронті наші соколи знищують їхнє сміття, біо-срань.
Але...нема чим бомбити раху. Все в бруківках або в смердючих черевах УСІХ рівнів влади.
Варто ВЖЕ міняти на переправі. Ні, не коня. Навіть не віслюка.
Шакала, та його зграю.
Рівень комунікації вражає.
Перемовини з к@ц@п@ми проведете в Однок@к@шниках чи ВК?
З Китаєм в Тік Ток.
З США в Ютубі.
Зараз ми на Цензор Нет закличемо Мерца надати Україні Taurus, а Трампа надати Україні Tomahawk 🤦♀️
https://censor.net/ru/photonews/3176529/mir_v_glazah_putina_sovmestnoe_patrulirovanie_zeviktorina_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet
так що видаляти пост сенсу не бачу )
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський