Украина стремится организовать телефонный разговор Умерова и Хегсета с 1 июля, но пока безрезультатно, - Politico
Украина пытается организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова и главы Пентагона Пита Хегсета с того момента, как США без предупреждения приостановили поставки ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
По информации двух источников, пока представители американской стороны не дали согласия.
"Трудно понять, что происходит внутри администрации Белого дома, особенно учитывая то, что Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины, тогда как руководство Пентагона заняло другую позицию", - отметил европейский чиновник.
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Не займайтесь гуйнею!
людинуп'яницю напали.
Що значить "Україна"?
Я дивуюсь ідіотам - ще рік тому республіканці висказались проти Маркаровой.
ці ідіоти з ОПУ замість того щоб звільнити рестораторку швидко - рік тормозили . Дішло до тогО що Україні перестали і снаряди давати , ТОМУ ЩО ПОСОЛЬСТВО НЕ ПРАЦЮЄ
блін, хтось вигонить того Ермака ?
ПИТАННЯ, Ермак, чому Київ ******** щоденно і де масове виробництво дронів , яке ви з арахаміей мріяли прихватузувати ?