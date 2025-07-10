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Новости Разговор Умерова з Хегсетом
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Украина стремится организовать телефонный разговор Умерова и Хегсета с 1 июля, но пока безрезультатно, - Politico

Умеров хочет переговорить с Гегсетом

Украина пытается организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова и главы Пентагона Пита Хегсета с того момента, как США без предупреждения приостановили поставки ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

По информации двух источников, пока представители американской стороны не дали согласия.

"Трудно понять, что происходит внутри администрации Белого дома, особенно учитывая то, что Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины, тогда как руководство Пентагона заняло другую позицию", - отметил европейский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хегсет не информировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, - CNN

Автор: 

Умеров Рустем (605) Пит Хегсет (85)


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Топ комментарии
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Алкаш гегсет в запої. Та і про що можуть розмовляти два гвинтика.
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10.07.2025 11:41 Ответить
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Алкаш гегсет в запої. Та і про що можуть розмовляти два гвинтика.
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10.07.2025 11:41 Ответить
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10.07.2025 11:52 Ответить
А для чого, хіба вони щось вирішують ?
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10.07.2025 11:43 Ответить
А поппистеть ? Умеров хоче стати послом у США , бо в нього там родина. Ще може й ресторан відкриє
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10.07.2025 12:10 Ответить
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета

Не займайтесь гуйнею!
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10.07.2025 11:43 Ответить
Та може Гегсет у льоху готує місце під картоплю і в нього телефон не "ловить",а ви на людину п'яницю напали.
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10.07.2025 12:03 Ответить
Про що будуть розмовляти дві ляльки?
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10.07.2025 11:45 Ответить
організувати розмову двох агентів ,однієї і тієї ж "фірми" не виходить.За ними обома, мабуть вже добряче західні розвідки "пасуть."???
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10.07.2025 11:51 Ответить
"Україна намагається організувати..." - а можна вказати прізвище цього секретного персонажа?
Що значить "Україна"?
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10.07.2025 11:52 Ответить
Це «ГИГАНТ МИСЛИ» Ермак.
Я дивуюсь ідіотам - ще рік тому республіканці висказались проти Маркаровой.
ці ідіоти з ОПУ замість того щоб звільнити рестораторку швидко - рік тормозили . Дішло до тогО що Україні перестали і снаряди давати , ТОМУ ЩО ПОСОЛЬСТВО НЕ ПРАЦЮЄ
блін, хтось вигонить того Ермака ?
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10.07.2025 12:14 Ответить
Рік цей діяч катався по світу на державному літаку, жив у пʼятизіркових отелях і підписував якусь херню про який гарантії
ПИТАННЯ, Ермак, чому Київ ******** щоденно і де масове виробництво дронів , яке ви з арахаміей мріяли прихватузувати ?
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10.07.2025 12:17 Ответить
умеров, звони ермаку точить лясы и дерибанить помощь
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10.07.2025 11:57 Ответить
Хто такий Умеров ,неук який став міністром оборони як і Гегсет.
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10.07.2025 12:01 Ответить
В кабак кличте тоді зустріч пройде в теплій домашій атмосфері навіть може про щось і домоветесь
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10.07.2025 12:03 Ответить
Угу..В маркаровську "Руту".Може вона ще й скидку зробить.
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10.07.2025 12:07 Ответить
А навіщо ? Обидва покидьки !
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10.07.2025 12:16 Ответить
 
 