Украина стремится организовать телефонный разговор Умерова и Хегсета с 1 июля, но пока безрезультатно, - Politico

Украина пытается организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова и главы Пентагона Пита Хегсета с того момента, как США без предупреждения приостановили поставки ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

По информации двух источников, пока представители американской стороны не дали согласия.

"Трудно понять, что происходит внутри администрации Белого дома, особенно учитывая то, что Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины, тогда как руководство Пентагона заняло другую позицию", - отметил европейский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хегсет не информировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, - CNN