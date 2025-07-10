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Новини Розмова Умєрова та Гегсета
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Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico

Умєров хоче переговорити з Гегсетом

Україна намагається організувати телефонну розмову  міністра оборони Рустема Умєрова і глави Пентагону Піта Гегсета з того моменту, як США без попередження призупинили постачання ракет ППО та високоточної зброї, готових до відправки в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

За інформацією двох джерел, поки представники американської сторони не дали згоди.

"Важко зрозуміти, що відбувається всередині адміністрації Білого дому, особливо враховуючи те, що Трамп почав звучати більш послідовно у своїй підтримці України, тоді як керівництво Пентагону зайняло іншу позицію", - зазначив європейський чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, - CNN

Автор: 

Умєров Рустем (689) Гегсет Піт (85)


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Топ коментарі
+5
Алкаш гегсет в запої. Та і про що можуть розмовляти два гвинтика.
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10.07.2025 11:41 Відповісти
+3
Про що будуть розмовляти дві ляльки?
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10.07.2025 11:45 Відповісти
+3
"Україна намагається організувати..." - а можна вказати прізвище цього секретного персонажа?
Що значить "Україна"?
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10.07.2025 11:52 Відповісти
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Алкаш гегсет в запої. Та і про що можуть розмовляти два гвинтика.
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10.07.2025 11:41 Відповісти
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10.07.2025 11:52 Відповісти
А для чого, хіба вони щось вирішують ?
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10.07.2025 11:43 Відповісти
А поппистеть ? Умеров хоче стати послом у США , бо в нього там родина. Ще може й ресторан відкриє
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10.07.2025 12:10 Відповісти
Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета

Не займайтесь гуйнею!
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10.07.2025 11:43 Відповісти
Та може Гегсет у льоху готує місце під картоплю і в нього телефон не "ловить",а ви на людину п'яницю напали.
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10.07.2025 12:03 Відповісти
Про що будуть розмовляти дві ляльки?
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10.07.2025 11:45 Відповісти
організувати розмову двох агентів ,однієї і тієї ж "фірми" не виходить.За ними обома, мабуть вже добряче західні розвідки "пасуть."???
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10.07.2025 11:51 Відповісти
Патрушев не доробляє ?
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10.07.2025 12:20 Відповісти
"Україна намагається організувати..." - а можна вказати прізвище цього секретного персонажа?
Що значить "Україна"?
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10.07.2025 11:52 Відповісти
Це «ГИГАНТ МИСЛИ» Ермак.
Я дивуюсь ідіотам - ще рік тому республіканці висказались проти Маркаровой.
ці ідіоти з ОПУ замість того щоб звільнити рестораторку швидко - рік тормозили . Дішло до тогО що Україні перестали і снаряди давати , ТОМУ ЩО ПОСОЛЬСТВО НЕ ПРАЦЮЄ
блін, хтось вигонить того Ермака ?
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10.07.2025 12:14 Відповісти
Рік цей діяч катався по світу на державному літаку, жив у пʼятизіркових отелях і підписував якусь херню про який гарантії
ПИТАННЯ, Ермак, чому Київ ******** щоденно і де масове виробництво дронів , яке ви з арахаміей мріяли прихватузувати ?
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10.07.2025 12:17 Відповісти
умеров, звони ермаку точить лясы и дерибанить помощь
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10.07.2025 11:57 Відповісти
Хто такий Умеров ,неук який став міністром оборони як і Гегсет.
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10.07.2025 12:01 Відповісти
В кабак кличте тоді зустріч пройде в теплій домашій атмосфері навіть може про щось і домоветесь
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10.07.2025 12:03 Відповісти
Угу..В маркаровську "Руту".Може вона ще й скидку зробить.
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10.07.2025 12:07 Відповісти
А навіщо ? Обидва покидьки !
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10.07.2025 12:16 Відповісти
Два дєбіла єто сіла
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10.07.2025 12:27 Відповісти
Розмова глухого з німим.
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10.07.2025 12:31 Відповісти
 
 