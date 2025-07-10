Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico

Україна намагається організувати телефонну розмову міністра оборони Рустема Умєрова і глави Пентагону Піта Гегсета з того моменту, як США без попередження призупинили постачання ракет ППО та високоточної зброї, готових до відправки в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

За інформацією двох джерел, поки представники американської сторони не дали згоди.

"Важко зрозуміти, що відбувається всередині адміністрації Білого дому, особливо враховуючи те, що Трамп почав звучати більш послідовно у своїй підтримці України, тоді як керівництво Пентагону зайняло іншу позицію", - зазначив європейський чиновник.

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