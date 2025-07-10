Україна прагне організувати телефонну розмову Умєрова та Гегсета з 1 липня, але поки марно, - Politico
Україна намагається організувати телефонну розмову міністра оборони Рустема Умєрова і глави Пентагону Піта Гегсета з того моменту, як США без попередження призупинили постачання ракет ППО та високоточної зброї, готових до відправки в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
За інформацією двох джерел, поки представники американської сторони не дали згоди.
"Важко зрозуміти, що відбувається всередині адміністрації Білого дому, особливо враховуючи те, що Трамп почав звучати більш послідовно у своїй підтримці України, тоді як керівництво Пентагону зайняло іншу позицію", - зазначив європейський чиновник.
Топ коментарі
+5 Gary Grant
показати весь коментар10.07.2025 11:41 Відповісти Посилання
+3 Сармат Сарматович
показати весь коментар10.07.2025 11:45 Відповісти Посилання
+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар10.07.2025 11:52 Відповісти Посилання
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Не займайтесь гуйнею!
людинуп'яницю напали.
Що значить "Україна"?
Я дивуюсь ідіотам - ще рік тому республіканці висказались проти Маркаровой.
ці ідіоти з ОПУ замість того щоб звільнити рестораторку швидко - рік тормозили . Дішло до тогО що Україні перестали і снаряди давати , ТОМУ ЩО ПОСОЛЬСТВО НЕ ПРАЦЮЄ
блін, хтось вигонить того Ермака ?
ПИТАННЯ, Ермак, чому Київ ******** щоденно і де масове виробництво дронів , яке ви з арахаміей мріяли прихватузувати ?