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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
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Летнее наступление РФ может стать самым смертоносным для оккупантов за все время войны, - The Economist

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Летнее наступление российских войск выглядит как самое смертоносное для армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что официальных данных о потерях сторон нет, но анализ спутниковых снимков, изменения линии фронта и данные от западных правительств и исследователей позволяют делать приблизительные подсчеты.

Согласно оценкам The Economist, общие потери России с 2022 года составляют от 900 тысяч до 1,3 млн человек, из которых 190-350 тысяч - погибшие. Во время нынешнего летнего наступления РФ, по оценкам, погибли около 31 тысячи российских военных.

Потери ВСУ оценить сложнее из-за ограниченности данных, однако журналисты предполагают, что количество погибших украинских военных может составлять от 73 до 140 тысяч.

Как отмечается, несмотря на высокие потери, российские войска продвигаются - за последние 30 дней темп захвата составляет 15 км² в сутки. Но с учетом эффективности - 0,038 км² на одного погибшего солдата - для полного захвата Украины понадобится еще 89 лет, а контроль над остальными частями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - до февраля 2029 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Летнее наступление войск РФ проваливается: Силы обороны сдерживают штурмы, - Telegraph

Автор: 

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Топ комментарии
+2
путлєру пох - це ж не він в атаку бігає
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10.07.2025 12:12 Ответить
+2
До лідора питань не має як розумію?
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10.07.2025 12:16 Ответить
+1
Було б добре знищити мільйон кацапів за це літо!
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10.07.2025 12:04 Ответить
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Було б добре знищити мільйон кацапів за це літо!
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10.07.2025 12:04 Ответить
Було б добре шоб ти допоміг знищувати
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10.07.2025 12:15 Ответить
Ну так допомагаю, як кожен з нас!
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10.07.2025 12:27 Ответить
То все залежить,як Трамп постарається.
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10.07.2025 12:08 Ответить
До лідора питань не має як розумію?
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10.07.2025 12:16 Ответить
Наприклад?
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10.07.2025 12:48 Ответить
високоточних РСЗО треба більше типу Хаймарс, або Вільху запустити, або важких ударних беспілотників але стійких до РЕБ з оптоволокном чи ШІ наведення. В останньому ми відстаємо орки майже довели до конвеєра прототипи на основі Nvidia Orin
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10.07.2025 12:11 Ответить
Хаймарси відправили на суджину,там і залишились,замість,щоб мали бити по логістиці ворога на окупованих.
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10.07.2025 13:04 Ответить
путлєру пох - це ж не він в атаку бігає
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10.07.2025 12:12 Ответить
Чим більше кацапів здохне тим чистіша буде планета.
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10.07.2025 12:35 Ответить
 
 