Летнее наступление РФ может стать самым смертоносным для оккупантов за все время войны, - The Economist

Летнее наступление российских войск выглядит как самое смертоносное для армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что официальных данных о потерях сторон нет, но анализ спутниковых снимков, изменения линии фронта и данные от западных правительств и исследователей позволяют делать приблизительные подсчеты.

Согласно оценкам The Economist, общие потери России с 2022 года составляют от 900 тысяч до 1,3 млн человек, из которых 190-350 тысяч - погибшие. Во время нынешнего летнего наступления РФ, по оценкам, погибли около 31 тысячи российских военных.

Потери ВСУ оценить сложнее из-за ограниченности данных, однако журналисты предполагают, что количество погибших украинских военных может составлять от 73 до 140 тысяч.

Как отмечается, несмотря на высокие потери, российские войска продвигаются - за последние 30 дней темп захвата составляет 15 км² в сутки. Но с учетом эффективности - 0,038 км² на одного погибшего солдата - для полного захвата Украины понадобится еще 89 лет, а контроль над остальными частями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - до февраля 2029 года.

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