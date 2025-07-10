Літній наступ РФ може стати найсмертоноснішим для окупантів за весь час війни, - The Economist

Літній наступ російських військ виглядає як найбільш смертоносний для армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що офіційних даних щодо втрат сторін немає, але аналіз супутникових знімків, зміни лінії фронту та дані від західних урядів і дослідників дозволяють робити приблизні підрахунки.

Згідно з оцінками The Economist, загальні втрати Росії з 2022 року становлять від 900 тисяч до 1,3 млн осіб, з яких 190-350 тисяч - загиблі. Під час нинішнього літнього наступу РФ, за оцінками, загинули близько 31 тисячі російських військових.

Втрати ЗСУ оцінити складніше через обмеженість даних, однак журналісти припускають, що кількість загиблих українських військових може становити від 73 до 140 тисяч.

Як зазначається, попри високі втрати, російські війська просуваються - за останні 30 днів темп захоплення становить 15 км² на добу. Але з урахуванням ефективності - 0,038 км² на одного загиблого солдата - для повного захоплення України знадобиться ще 89 років, а контроль над рештою частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - до лютого 2029 року.

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