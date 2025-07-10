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Новини Російські війська готують новий наступ
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Літній наступ РФ може стати найсмертоноснішим для окупантів за весь час війни, - The Economist

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Літній наступ російських військ виглядає як найбільш смертоносний для армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що офіційних даних щодо втрат сторін немає, але аналіз супутникових знімків, зміни лінії фронту та дані від західних урядів і дослідників дозволяють робити приблизні підрахунки.

Згідно з оцінками The Economist, загальні втрати Росії з 2022 року становлять від 900 тисяч до 1,3 млн осіб, з яких 190-350 тисяч - загиблі. Під час нинішнього літнього наступу РФ, за оцінками, загинули близько 31 тисячі російських військових.

Втрати ЗСУ оцінити складніше через обмеженість даних, однак журналісти припускають, що кількість загиблих українських військових може становити від 73 до 140 тисяч.

Як зазначається, попри високі втрати, російські війська просуваються - за останні 30 днів темп захоплення становить 15 км² на добу. Але з урахуванням ефективності - 0,038 км² на одного загиблого солдата - для повного захоплення України знадобиться ще 89 років, а контроль над рештою частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - до лютого 2029 року.

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Автор: 

наступ (243) війна в Україні (5182)


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Було б добре знищити мільйон кацапів за це літо!
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10.07.2025 12:04 Відповісти
Було б добре шоб ти допоміг знищувати
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10.07.2025 12:15 Відповісти
Ну так допомагаю, як кожен з нас!
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10.07.2025 12:27 Відповісти
То все залежить,як Трамп постарається.
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10.07.2025 12:08 Відповісти
До лідора питань не має як розумію?
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10.07.2025 12:16 Відповісти
високоточних РСЗО треба більше типу Хаймарс, або Вільху запустити, або важких ударних беспілотників але стійких до РЕБ з оптоволокном чи ШІ наведення. В останньому ми відстаємо орки майже довели до конвеєра прототипи на основі Nvidia Orin
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10.07.2025 12:11 Відповісти
путлєру пох - це ж не він в атаку бігає
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10.07.2025 12:12 Відповісти
 
 