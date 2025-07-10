ЕС готовит новые механизмы поддержки обороны Украины, - Кубилюс

Евросоюз может в ближайшее время объявить о дополнительных механизмах поддержки оборонного сектора Украины, в частности в рамках сотрудничества с украинским ОПК и новой программы EDIP.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ищем определенные дополнительные возможности, и они, возможно, будут объявлены здесь, на конференции в Риме", - отметил он.

По его словам, значительный интерес к сотрудничеству с украинской оборонной промышленностью уже проявили некоторые страны. Кроме того, должна заработать Европейская программа оборонной промышленности (EDIP), которая включает инструменты поддержки Украины.

Кубилюс признал, что общая военная помощь ЕС до сих пор составляла менее 0,1% ВВП объединения, и это "очень мало". В связи с этим он продвигает идею "безопасных займов" и создания централизованного механизма поддержки обороны Украины именно на уровне ЕС.

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