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Украинцы быстрее адаптируют дроны, когда производят их сами, - Кубилюс

Производство дронов в Украине. Что говорит Кубилюс

Украине лучше изготавливать дроны у себя, а не за рубежом, поскольку это позволяет их быстро адаптировать к новым условиям.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы сами производят очень хорошие дроны, и я не уверен, что мы можем перенести украинское производство на Европу и, возможно, увеличить масштабы. Украинцы создали такую уникальную "экосистему": вы сами производите дроны... и знаете, почему некоторые дроны перестают работать, перестают быть эффективными и, соответственно, что в них нужно изменить. И вы сразу же внедряете инновации", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европе стоит создать армию дронов для защиты от России, - Кубилюс

Кубилюс отметил, что украинцы быстро адаптируют дроны, когда те уменьшают эффективность. А на производствах за пределами Украины это будет трудно сделать.

"Поэтому нам нужно инвестировать в Украину и строить и помогать украинцам создавать больше мощностей для производства дронов и другого оружия", - пояснил еврокомиссар.

Он считает, что украинцы нуждаются не столько в оружии, произведенном в Европе, как в финансировании для его производства.

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Автор: 

Кубилюс Андрюс (56) дроны (4270)


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Зе більшість гроші любить а виробляти,якось не дуже.
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10.07.2025 11:45 Ответить
Міністерство оборони якось краще і активніше АДАПТУЄ НАЛІЧКУ,,,БАБОСИ...🤣🤣а дрони шо??? Їх в кишеню не покладеш
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10.07.2025 12:13 Ответить
У нас в першу чергу необхідно створити декілька технологічних інститутів по розробці беспілотників особливо з ШІ і навести порядок з бронюванням, щоб підприємства не втрачали кваліфіковані кадри через вікно у 72 години, от це реально п...ц надавати пріорітет чиновникам чим оборонці.

Неможливо приватно розробляти у нас складні продукти, тому що необхідні потужні сервери для навчання і моделювання і вони повинні бути розміщені під землею, для захисту від ракетних ударів. Використовувати сторонні сервіси буде занадто дорого.
Або держава робить ці датацентри і надає приватникам в рамках договорів співпраці.
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10.07.2025 12:17 Ответить
 
 