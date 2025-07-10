Украинцы быстрее адаптируют дроны, когда производят их сами, - Кубилюс

Украине лучше изготавливать дроны у себя, а не за рубежом, поскольку это позволяет их быстро адаптировать к новым условиям.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы сами производят очень хорошие дроны, и я не уверен, что мы можем перенести украинское производство на Европу и, возможно, увеличить масштабы. Украинцы создали такую уникальную "экосистему": вы сами производите дроны... и знаете, почему некоторые дроны перестают работать, перестают быть эффективными и, соответственно, что в них нужно изменить. И вы сразу же внедряете инновации", - пояснил он.

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Кубилюс отметил, что украинцы быстро адаптируют дроны, когда те уменьшают эффективность. А на производствах за пределами Украины это будет трудно сделать.

"Поэтому нам нужно инвестировать в Украину и строить и помогать украинцам создавать больше мощностей для производства дронов и другого оружия", - пояснил еврокомиссар.

Он считает, что украинцы нуждаются не столько в оружии, произведенном в Европе, как в финансировании для его производства.

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