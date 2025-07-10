Українці швидше адаптують дрони, коли виробляють їх самі, - Кубілюс
Україні краще виготовляти дрони в себе, а не за кордоном, оскільки це дає змогу їх швидко адаптувати до нових умов.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Українці самі виробляють дуже хороші дрони, і я не впевнений, що ми можемо перенести українське виробництво на Європу та, можливо, збільшити масштаби. Українці створили таку унікальну "екосистему": ви самі виробляєте дрони … і знаєте, чому деякі дрони перестають працювати, перестають бути ефективними і, відповідно, що в них потрібно змінити. Й ви одразу ж упроваджуєте інновації", - пояснив він.
Кубілюс відзначив, що українці швидко адаптують дрони, коли ті зменшують ефективність. А на виробництвах за межами України це буде важко зробити.
"Тому нам потрібно інвестувати в Україну та будувати і допомагати українцям створювати більше потужностей для виробництва дронів та іншої зброї", - пояснив єврокомісар.
Він вважає, що українці потребують не стільки зброї, виробленої у Європі, як фінансування для її виробництва.
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