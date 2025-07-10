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Українці швидше адаптують дрони, коли виробляють їх самі, - Кубілюс

Виробництво дронів в Україні. Що каже Кубілюс

Україні краще виготовляти дрони в себе, а не за кордоном, оскільки це дає змогу їх швидко адаптувати до нових умов.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Українці самі виробляють дуже хороші дрони, і я не впевнений, що ми можемо перенести українське виробництво на Європу та, можливо, збільшити масштаби. Українці створили таку унікальну "екосистему": ви самі виробляєте дрони … і знаєте, чому деякі дрони перестають працювати, перестають бути ефективними і, відповідно, що в них потрібно змінити. Й ви одразу ж упроваджуєте інновації", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європі варто створити армію дронів для захисту від Росії, - Кубілюс

Кубілюс відзначив, що українці швидко адаптують дрони, коли ті зменшують ефективність. А на виробництвах за межами України це буде важко зробити.

"Тому нам потрібно інвестувати в Україну та будувати і допомагати українцям створювати більше потужностей для виробництва дронів та іншої зброї", - пояснив єврокомісар.

Він вважає, що українці потребують не стільки зброї, виробленої у Європі, як фінансування для її виробництва.

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Автор: 

Кубілюс Андрюс (60) дрони (5084)


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Зе більшість гроші любить а виробляти,якось не дуже.
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10.07.2025 11:45 Відповісти
Міністерство оборони якось краще і активніше АДАПТУЄ НАЛІЧКУ,,,БАБОСИ...🤣🤣а дрони шо??? Їх в кишеню не покладеш
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10.07.2025 12:13 Відповісти
У нас в першу чергу необхідно створити декілька технологічних інститутів по розробці беспілотників особливо з ШІ і навести порядок з бронюванням, щоб підприємства не втрачали кваліфіковані кадри через вікно у 72 години, от це реально п...ц надавати пріорітет чиновникам чим оборонці.

Неможливо приватно розробляти у нас складні продукти, тому що необхідні потужні сервери для навчання і моделювання і вони повинні бути розміщені під землею, для захисту від ракетних ударів. Використовувати сторонні сервіси буде занадто дорого.
Або держава робить ці датацентри і надає приватникам в рамках договорів співпраці.
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10.07.2025 12:17 Відповісти
 
 