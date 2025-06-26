Європі варто створити армію дронів для захисту від Росії, - Кубілюс
Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має створити армію безпілотників для захисту від можливого нападу РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що для захисту європейцям знадобляться мільйони дронів, і варто починати готуватися вже зараз.
"Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за наявні, щоб перемогти", - зазначив єврокомісар.
Він вважає, що варто почати не з накопичення дронів, які застаріють, а зі створення команд пілотів, інженерів та виробників, які будуть готові збільшити виробництво за потреби.
"На європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна - російська, яка планує нові агресії; інша - українська. Нам потрібно багато чому навчитися в України. Як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити вашу оборонну промисловість інноваційною", - додав Кубілюс.
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Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
И может наоборот ? В случае нападения на страны НАТО расейская промышленность включаю нефтянку будет уничтожена ? У них ( НАТО) есть чем пулять в отличии нас украинцев