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Новини БПЛА
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Європі варто створити армію дронів для захисту від Росії, - Кубілюс

У Європі пропонують створити армію дронів

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має створити армію безпілотників для захисту від можливого нападу РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що для захисту європейцям знадобляться мільйони дронів, і варто починати готуватися вже зараз.

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"Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за наявні, щоб перемогти", - зазначив єврокомісар.

Він вважає, що варто почати не з накопичення дронів, які застаріють, а зі створення команд пілотів, інженерів та виробників, які будуть готові збільшити виробництво за потреби.

"На європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна - російська, яка планує нові агресії; інша - українська. Нам потрібно багато чому навчитися в України. Як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити вашу оборонну промисловість інноваційною", - додав Кубілюс.

Читайте: ЄС має терміново підтримати український ВПК, - Кубілюс

Автор: 

безпілотник (4430) Європа (1902) Кубілюс Андрюс (59) дрони (5012)


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Топ коментарі
+4
Дуже слушна та актуальна пропозиція від розумних людей!!
Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
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26.06.2025 08:54 Відповісти
+4
Так, новостворена "армія дронів" технічно застаріє майже одразу після її створення.
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
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26.06.2025 09:18 Відповісти
+2
Про це люди говорять вже роками, а до них тільки доходить.
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26.06.2025 08:59 Відповісти
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Дуже слушна та актуальна пропозиція від розумних людей!!
Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
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26.06.2025 08:54 Відповісти
Про це люди говорять вже роками, а до них тільки доходить.
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26.06.2025 08:59 Відповісти
Ну якшо європейці неможуть послати на допомогу Україні свої нікчемні армії то може направте цю створену армію дронів на допомогу
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26.06.2025 09:00 Відповісти
Так, новостворена "армія дронів" технічно застаріє майже одразу після її створення.
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
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26.06.2025 09:18 Відповісти
Ось тут я з тобою згоден але це вся возня не прт війну а про бабло
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26.06.2025 09:22 Відповісти
Місця зберігання цих дронів зазнають знищення в перші хвилини нападу росіянців на НАТО, якщо таке колись відбудеться.
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26.06.2025 09:21 Відповісти
что за фантазии? опять пересмотрел словинного помета про удары по центрам принятия решений ))))))))
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26.06.2025 11:34 Відповісти
Тобі ж видніше як воно було в перші дні повномасштабки, правда? Особливо з Британії. Де і що знищено русней було в перші дні.
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26.06.2025 13:40 Відповісти
4 года пуляний ракет и шахедов по энергетике сидеть со светом и интернетом и писать куйню)))
И может наоборот ? В случае нападения на страны НАТО расейская промышленность включаю нефтянку будет уничтожена ? У них ( НАТО) есть чем пулять в отличии нас украинцев
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26.06.2025 14:55 Відповісти
До чого твій висер про помет соловья? Ти перегрівся під Британським сонцем?😎
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26.06.2025 16:15 Відповісти
Краще потужну атомну бомбу. Англія носії вже закупляє.
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26.06.2025 10:24 Відповісти
 
 