Європі варто створити армію дронів для захисту від Росії, - Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має створити армію безпілотників для захисту від можливого нападу РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що для захисту європейцям знадобляться мільйони дронів, і варто починати готуватися вже зараз.

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"Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за наявні, щоб перемогти", - зазначив єврокомісар.

Він вважає, що варто почати не з накопичення дронів, які застаріють, а зі створення команд пілотів, інженерів та виробників, які будуть готові збільшити виробництво за потреби.

"На європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна - російська, яка планує нові агресії; інша - українська. Нам потрібно багато чому навчитися в України. Як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити вашу оборонну промисловість інноваційною", - додав Кубілюс.

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