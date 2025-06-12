ЄС має терміново підтримати український ВПК, - Кубілюс

Країни Євросоюзу мають швидко використати фінансові та кредитні інструменти для підтримки оборонно-промислового комплексу України.

Про це заявив єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо бути більш ефективними, якщо витрачатимемо наші фінансові ресурси, призначені для підтримки України, разом з українською оборонною промисловістю. Тому що вони (українці, - ред.) дуже ефективні, дуже інноваційні. Вони можуть виробляти зброю високої якості вдвічі дешевше, ніж ми виробляємо в Європі", - зазначив він.

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Кубілюс нагадав, що нещодавно ЄС ухвалив програму SAFE - кредитну підтримку європейської оборонної промисловості, і висловив сподівання, що країни-члени використають ці ресурси для розміщення оборонних замовлень в Україні.

Крім того, він підкреслив необхідність прискореного розвитку оборонних потужностей самого ЄС з огляду на російську загрозу. Єврокомісар навів приклад, що Росія виробляє боєприпасів за три місяці стільки, скільки країни НАТО - за рік.

Кубілюс також відзначив успіх програми підтримки виробництва боєприпасів ASAP. За його словами, ще у 2023 році ЄС виготовляв 300 тисяч снарядів, а нині цей показник зріс до двох мільйонів. Україна, за словами єврокомісара, також активно нарощує власне виробництво.

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