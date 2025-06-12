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Новини Оборонно-промисловий комплекс України
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ЄС має терміново підтримати український ВПК, - Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Країни Євросоюзу мають швидко використати фінансові та кредитні інструменти для підтримки оборонно-промислового комплексу України.

Про це заявив єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо бути більш ефективними, якщо витрачатимемо наші фінансові ресурси, призначені для підтримки України, разом з українською оборонною промисловістю. Тому що вони (українці, - ред.) дуже ефективні, дуже інноваційні. Вони можуть виробляти зброю високої якості вдвічі дешевше, ніж ми виробляємо в Європі", - зазначив він.

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Кубілюс нагадав, що нещодавно ЄС ухвалив програму SAFE - кредитну підтримку європейської оборонної промисловості, і висловив сподівання, що країни-члени використають ці ресурси для розміщення оборонних замовлень в Україні.

Крім того, він підкреслив необхідність прискореного розвитку оборонних потужностей самого ЄС з огляду на російську загрозу. Єврокомісар навів приклад, що Росія виробляє боєприпасів за три місяці стільки, скільки країни НАТО - за рік.

Кубілюс також відзначив успіх програми підтримки виробництва боєприпасів ASAP. За його словами, ще у 2023 році ЄС виготовляв 300 тисяч снарядів, а нині цей показник зріс до двох мільйонів. Україна, за словами єврокомісара, також активно нарощує власне виробництво.

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Автор: 

оборона (4834) Євросоюз (13686) Кубілюс Андрюс (57)


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Топ коментарі
+3
Треба, необхідно, слід, належить, потрібно...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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12.06.2025 10:42 Відповісти
+2
ЄС має терміново підтримати український ВПК

Прохопилися!
Цигель-цигель, ай-люлю, ***!
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12.06.2025 10:40 Відповісти
+1
Так підтримуй терміново, пане Кубілюс! Не дивись на ЕС, дивись на Литву! Бо після України - Литва точно стане наступною!
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12.06.2025 10:42 Відповісти
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ЄС має терміново підтримати український ВПК

Прохопилися!
Цигель-цигель, ай-люлю, ***!
показати весь коментар
12.06.2025 10:40 Відповісти
Треба, необхідно, слід, належить, потрібно...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показати весь коментар
12.06.2025 10:42 Відповісти
А скільки у вас ще назбирається за наступні років 4-5)
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12.06.2025 11:08 Відповісти
Та і це ж не всі...
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12.06.2025 11:18 Відповісти
Так підтримуй терміново, пане Кубілюс! Не дивись на ЕС, дивись на Литву! Бо після України - Литва точно стане наступною!
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12.06.2025 10:42 Відповісти
для підтримки оборонно-промислового комплексу

А організовувати цю підтримку з української сторони буде Єрмак, Татаров і купа кумів, бізнес-партнерів та сусідів Зеленського.
Кишені зелених ворюг таки підтримають, а от ОПК - то навряд...
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12.06.2025 10:54 Відповісти
А тим часом:
"Дмитро Чекалкин Новий телеграм- канал. Olena Gerasymenko:

Ситуація наступна. Кілька місяців тому наш величний і незламний провів чергову екскурсію черговому важливому хріну з НАТО на секретний об'єкт нашого ВПК, на якому вироблялося українське озброєння.

Всі посміхалися, тисли руки, Умєров смішно плескав в долоні як д..більчик, загалом - ляпота.

Опустимо те, що важливий хрін з НАТО, очевидно, приїхав туди не з мішком на голові.

Забудемо навіть про те, що викладене Зеленським відео засвітило обличчя десятків співробітників й свити, які обізнані про розташування об'єкта. Припустимо - всі вони приїздили туди таки з мішками на головах, або ж - незламні герої, що не скажуть ні слова, навіть під загрозою тортур/смерті їх, чи їхніх близьких.

Але, от незадача, - на кадрах показухи Зеленського, видно певні особливості внутрішньої архітектури об'єкта.

Які співпадають з особливостями архітектури схожого об'єкта, фото якого давно є у відкритому доступі в мережі, на одному старому ресурсі з описом покинутих (на той час) бомбосховищ. З прикріпленими адресами та координатами.

І, можна було б припустити, що відео додумалися зняти на об'єкті-обманці, де нема нічого крім виставкових зразків та картонних декорацій. Та днями по об'єкту (з ресурсу у відкритому доступі) росіяни нанесли ракетний удар. І вже після удару, після відбою тривоги, там відбулася дуже відчутна повторна детонація (що теж стало відомо з відкритих джерел).

Це дає підстави вважати, що влучили вони точно не в "пустишку". Більше того, на кількох невеликих російських каналах з'явилися натяки, що об'єкт було вирахувано саме по піар-відео Зеленського.

За сукупністю доказів маємо достатнє обгрунтування для твердження, що президент України своїм бажанням попонтуватися злив к…пам координати військового об'єкту.

Що це - злочинна недбалість, або свідома державна зрада - по хорошому, має вирішувати суд.

Щоб не давати додаткових підказок ворогові, ми вичистили з цього допису усі конкретні дані, але готові надати їх, разом з заявою про злочин, правоохоронним органам, якщо вони звернуться до нас і (ну, раптом) виявлять бажання розслідувати цю справу.:
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12.06.2025 10:56 Відповісти
Та невже? А може настав час закінчити будувать магазини, клуби, бази відпочинку, заправочні комплекси, і т.д. За хабарі та прямі крадіжки грошей з бюджету армії не "виказувати підозри", даючи час на перерегістрацію майна та перегін коштів в кріпту, а розстрілювати? І поюх що скаже Європа. А так, мені здається, країна чекає окупантів...
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12.06.2025 11:07 Відповісти
А потом кто-то захочет попиарится, выложит фото и видео с очередного производства... И потом туда прилетят ракеты.
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12.06.2025 11:21 Відповісти
Це не вигідно ЄС! Якщо вони дадуть купу грошей, то Україна зброєю зупинить рашку і не буде війни. Але ЄС потрібне вічне ослаблення рашки, щоб рашка не напала на ЄС.
Тому жодних грошей не буде, а українська влада буде розв'язувати проблему нестачі дронів шляхом вилову героїв на вулиці. А оскільки піхота не ефективна проти дронів, то героїв треба буде дуже багато.
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12.06.2025 11:24 Відповісти
 
 