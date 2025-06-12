ЄС має терміново підтримати український ВПК, - Кубілюс
Країни Євросоюзу мають швидко використати фінансові та кредитні інструменти для підтримки оборонно-промислового комплексу України.
Про це заявив єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо бути більш ефективними, якщо витрачатимемо наші фінансові ресурси, призначені для підтримки України, разом з українською оборонною промисловістю. Тому що вони (українці, - ред.) дуже ефективні, дуже інноваційні. Вони можуть виробляти зброю високої якості вдвічі дешевше, ніж ми виробляємо в Європі", - зазначив він.
Кубілюс нагадав, що нещодавно ЄС ухвалив програму SAFE - кредитну підтримку європейської оборонної промисловості, і висловив сподівання, що країни-члени використають ці ресурси для розміщення оборонних замовлень в Україні.
Крім того, він підкреслив необхідність прискореного розвитку оборонних потужностей самого ЄС з огляду на російську загрозу. Єврокомісар навів приклад, що Росія виробляє боєприпасів за три місяці стільки, скільки країни НАТО - за рік.
Кубілюс також відзначив успіх програми підтримки виробництва боєприпасів ASAP. За його словами, ще у 2023 році ЄС виготовляв 300 тисяч снарядів, а нині цей показник зріс до двох мільйонів. Україна, за словами єврокомісара, також активно нарощує власне виробництво.
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Цигель-цигель, ай-люлю, ***!
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НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
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Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
А організовувати цю підтримку з української сторони буде Єрмак, Татаров і купа кумів, бізнес-партнерів та сусідів Зеленського.
Кишені зелених ворюг таки підтримають, а от ОПК - то навряд...
"Дмитро Чекалкин Новий телеграм- канал. Olena Gerasymenko:
Ситуація наступна. Кілька місяців тому наш величний і незламний провів чергову екскурсію черговому важливому хріну з НАТО на секретний об'єкт нашого ВПК, на якому вироблялося українське озброєння.
Всі посміхалися, тисли руки, Умєров смішно плескав в долоні як д..більчик, загалом - ляпота.
Опустимо те, що важливий хрін з НАТО, очевидно, приїхав туди не з мішком на голові.
Забудемо навіть про те, що викладене Зеленським відео засвітило обличчя десятків співробітників й свити, які обізнані про розташування об'єкта. Припустимо - всі вони приїздили туди таки з мішками на головах, або ж - незламні герої, що не скажуть ні слова, навіть під загрозою тортур/смерті їх, чи їхніх близьких.
Але, от незадача, - на кадрах показухи Зеленського, видно певні особливості внутрішньої архітектури об'єкта.
Які співпадають з особливостями архітектури схожого об'єкта, фото якого давно є у відкритому доступі в мережі, на одному старому ресурсі з описом покинутих (на той час) бомбосховищ. З прикріпленими адресами та координатами.
І, можна було б припустити, що відео додумалися зняти на об'єкті-обманці, де нема нічого крім виставкових зразків та картонних декорацій. Та днями по об'єкту (з ресурсу у відкритому доступі) росіяни нанесли ракетний удар. І вже після удару, після відбою тривоги, там відбулася дуже відчутна повторна детонація (що теж стало відомо з відкритих джерел).
Це дає підстави вважати, що влучили вони точно не в "пустишку". Більше того, на кількох невеликих російських каналах з'явилися натяки, що об'єкт було вирахувано саме по піар-відео Зеленського.
За сукупністю доказів маємо достатнє обгрунтування для твердження, що президент України своїм бажанням попонтуватися злив к…пам координати військового об'єкту.
Що це - злочинна недбалість, або свідома державна зрада - по хорошому, має вирішувати суд.
Щоб не давати додаткових підказок ворогові, ми вичистили з цього допису усі конкретні дані, але готові надати їх, разом з заявою про злочин, правоохоронним органам, якщо вони звернуться до нас і (ну, раптом) виявлять бажання розслідувати цю справу.:
Тому жодних грошей не буде, а українська влада буде розв'язувати проблему нестачі дронів шляхом вилову героїв на вулиці. А оскільки піхота не ефективна проти дронів, то героїв треба буде дуже багато.