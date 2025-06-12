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Новости Оборонно-промышленный комплекс Украины
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ЕС должен срочно поддержать украинский ВПК, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Страны Евросоюза должны быстро использовать финансовые и кредитные инструменты для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы можем быть более эффективными, если будем тратить наши финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки Украины, вместе с украинской оборонной промышленностью. Потому что они (украинцы, - ред.) очень эффективны, очень инновационны. Они могут производить оружие высокого качества вдвое дешевле, чем мы производим в Европе", - отметил он.

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Кубилюс напомнил, что недавно ЕС принял программу SAFE - кредитную поддержку европейской оборонной промышленности, и выразил надежду, что страны-члены используют эти ресурсы для размещения оборонных заказов в Украине.

Кроме того, он подчеркнул необходимость ускоренного развития оборонных мощностей самого ЕС, учитывая российскую угрозу. Еврокомиссар привел пример, что Россия производит боеприпасов за три месяца столько, сколько страны НАТО - за год.

Кубилюс также отметил успех программы поддержки производства боеприпасов ASAP. По его словам, еще в 2023 году ЕС производил 300 тысяч снарядов, а сейчас этот показатель вырос до двух миллионов. Украина, по словам еврокомиссара, также активно наращивает собственное производство.

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Автор: 

оборона (5239) Евросоюз (17288) Кубилюс Андрюс (54)


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Треба, необхідно, слід, належить, потрібно...

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Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

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НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

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Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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12.06.2025 10:42 Ответить
+2
ЄС має терміново підтримати український ВПК

Прохопилися!
Цигель-цигель, ай-люлю, ***!
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12.06.2025 10:40 Ответить
+1
Так підтримуй терміново, пане Кубілюс! Не дивись на ЕС, дивись на Литву! Бо після України - Литва точно стане наступною!
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12.06.2025 10:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ЄС має терміново підтримати український ВПК

Прохопилися!
Цигель-цигель, ай-люлю, ***!
показать весь комментарий
12.06.2025 10:40 Ответить
Треба, необхідно, слід, належить, потрібно...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показать весь комментарий
12.06.2025 10:42 Ответить
А скільки у вас ще назбирається за наступні років 4-5)
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12.06.2025 11:08 Ответить
Та і це ж не всі...
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12.06.2025 11:18 Ответить
Так підтримуй терміново, пане Кубілюс! Не дивись на ЕС, дивись на Литву! Бо після України - Литва точно стане наступною!
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12.06.2025 10:42 Ответить
для підтримки оборонно-промислового комплексу

А організовувати цю підтримку з української сторони буде Єрмак, Татаров і купа кумів, бізнес-партнерів та сусідів Зеленського.
Кишені зелених ворюг таки підтримають, а от ОПК - то навряд...
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12.06.2025 10:54 Ответить
А тим часом:
"Дмитро Чекалкин Новий телеграм- канал. Olena Gerasymenko:

Ситуація наступна. Кілька місяців тому наш величний і незламний провів чергову екскурсію черговому важливому хріну з НАТО на секретний об'єкт нашого ВПК, на якому вироблялося українське озброєння.

Всі посміхалися, тисли руки, Умєров смішно плескав в долоні як д..більчик, загалом - ляпота.

Опустимо те, що важливий хрін з НАТО, очевидно, приїхав туди не з мішком на голові.

Забудемо навіть про те, що викладене Зеленським відео засвітило обличчя десятків співробітників й свити, які обізнані про розташування об'єкта. Припустимо - всі вони приїздили туди таки з мішками на головах, або ж - незламні герої, що не скажуть ні слова, навіть під загрозою тортур/смерті їх, чи їхніх близьких.

Але, от незадача, - на кадрах показухи Зеленського, видно певні особливості внутрішньої архітектури об'єкта.

Які співпадають з особливостями архітектури схожого об'єкта, фото якого давно є у відкритому доступі в мережі, на одному старому ресурсі з описом покинутих (на той час) бомбосховищ. З прикріпленими адресами та координатами.

І, можна було б припустити, що відео додумалися зняти на об'єкті-обманці, де нема нічого крім виставкових зразків та картонних декорацій. Та днями по об'єкту (з ресурсу у відкритому доступі) росіяни нанесли ракетний удар. І вже після удару, після відбою тривоги, там відбулася дуже відчутна повторна детонація (що теж стало відомо з відкритих джерел).

Це дає підстави вважати, що влучили вони точно не в "пустишку". Більше того, на кількох невеликих російських каналах з'явилися натяки, що об'єкт було вирахувано саме по піар-відео Зеленського.

За сукупністю доказів маємо достатнє обгрунтування для твердження, що президент України своїм бажанням попонтуватися злив к…пам координати військового об'єкту.

Що це - злочинна недбалість, або свідома державна зрада - по хорошому, має вирішувати суд.

Щоб не давати додаткових підказок ворогові, ми вичистили з цього допису усі конкретні дані, але готові надати їх, разом з заявою про злочин, правоохоронним органам, якщо вони звернуться до нас і (ну, раптом) виявлять бажання розслідувати цю справу.:
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12.06.2025 10:56 Ответить
Та невже? А може настав час закінчити будувать магазини, клуби, бази відпочинку, заправочні комплекси, і т.д. За хабарі та прямі крадіжки грошей з бюджету армії не "виказувати підозри", даючи час на перерегістрацію майна та перегін коштів в кріпту, а розстрілювати? І поюх що скаже Європа. А так, мені здається, країна чекає окупантів...
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12.06.2025 11:07 Ответить
А потом кто-то захочет попиарится, выложит фото и видео с очередного производства... И потом туда прилетят ракеты.
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12.06.2025 11:21 Ответить
Це не вигідно ЄС! Якщо вони дадуть купу грошей, то Україна зброєю зупинить рашку і не буде війни. Але ЄС потрібне вічне ослаблення рашки, щоб рашка не напала на ЄС.
Тому жодних грошей не буде, а українська влада буде розв'язувати проблему нестачі дронів шляхом вилову героїв на вулиці. А оскільки піхота не ефективна проти дронів, то героїв треба буде дуже багато.
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12.06.2025 11:24 Ответить
 
 