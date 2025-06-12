ЕС должен срочно поддержать украинский ВПК, - Кубилюс

Страны Евросоюза должны быстро использовать финансовые и кредитные инструменты для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы можем быть более эффективными, если будем тратить наши финансовые ресурсы, предназначенные для поддержки Украины, вместе с украинской оборонной промышленностью. Потому что они (украинцы, - ред.) очень эффективны, очень инновационны. Они могут производить оружие высокого качества вдвое дешевле, чем мы производим в Европе", - отметил он.

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Кубилюс напомнил, что недавно ЕС принял программу SAFE - кредитную поддержку европейской оборонной промышленности, и выразил надежду, что страны-члены используют эти ресурсы для размещения оборонных заказов в Украине.

Кроме того, он подчеркнул необходимость ускоренного развития оборонных мощностей самого ЕС, учитывая российскую угрозу. Еврокомиссар привел пример, что Россия производит боеприпасов за три месяца столько, сколько страны НАТО - за год.

Кубилюс также отметил успех программы поддержки производства боеприпасов ASAP. По его словам, еще в 2023 году ЕС производил 300 тысяч снарядов, а сейчас этот показатель вырос до двух миллионов. Украина, по словам еврокомиссара, также активно наращивает собственное производство.

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