Санкции ЕС против РФ будут более эффективными, если их применять вместе с США, - Матернова

Евросоюз готовится ввести 18-й пакет санкций против России. Для его эффективности ограничения должны применять все партнеры.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС уже принял 17 пакетов санкций. Две недели назад был утвержден 17-й пакет. Он предусматривает достаточно существенные ограничения - в частности в отношении так называемого теневого флота, а также индивидуальные санкции и санкции против компаний.

18-й пакет сейчас готовится. Как уже публично заявляла президент фон дер Ляйен, мы рассматриваем вопрос ограничения цен на нефть, трубопровод "Северный поток", банковские транзакции и дальнейшие меры против судов теневого флота. Но точная форма мер будет держаться в секрете до момента принятия.

Как вам известно, санкции в Европейском Союзе принимаются единогласно, и до сих пор нам удавалось принять 17 пакетов", - отметила дипломат.

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Она отметила, что до этого ЕС вводил санкции вместе с США и другими партнерами.

"И я знаю, что украинская власть, как и европейские лидеры, активно взаимодействуют с США. И мы все искренне надеемся, что эта тенденция будет продолжаться, потому что это действительно повышает эффективность, как мы уже видели. Меня часто спрашивают, эффективны ли санкции. Если бы они не работали, мы бы не видели того, что Россия не имеет доступа к ключевым компонентам для своего оружия и вынуждена замещать их внутренним производством.

И позвольте завершить так: нет сомнений в том, что санкции будут более эффективными, если они будут применяться вместе. В этом нет никакого сомнения", - добавила Матернова.

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18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.

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