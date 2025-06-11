Мерц: Давление на РФ нужно усиливать как со стороны Европы, так и со стороны США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что давление на Россию нужно усиливать как со стороны Европы, так и со стороны США. Он также надеется, что уже на следующей неделе состоится принятие 18 пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом немецкий канцлер заявил на совместной с премьером Дании Метте Фредериксен пресс-конференции после переговоров в Берлине 11 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что накануне саммита НАТО "каждому...уже понятно, что Россия является угрозой для безопасности всего Альянса; Россия является риском для безопасности по обе стороны Атлантики".

Он также рассказал, что на саммите будет принято историческое повышение оборонных расходов, усилен европейский столб Альянса, что в интересах самой Европы.

По словам канцлера, Германия вместе с партнерами хочет продолжать делать все возможное, чтобы положить конец страданиям и убийствам в Украине. Политик также назвал неприемлемым то, что Россия уже несколько дней снова массированно и намеренно бомбит гражданские цели в Украине.

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"Мы этого не примем. Поэтому мы ускорим работу над следующим пакетом санкций в Европейском Союзе. И если все пойдет по плану, этот вопрос будет решен уже на следующей неделе. А в Вашингтоне мы также ждем возможных мер от Конгресса и администрации. Мы снова обсудим это на саммите G7 в Канаде не позднее этих выходных", - заявил канцлер ФРГ.

Кроме этого, Мерц прокомментировал заявление Словакии о том, что она планирует блокировать 18-й пакет. Мерц выразил уверенность, что в ЕС все же будет достигнут консенсус относительно нового санкционного пакета. Он напомнил, что комитет постоянных представителей впервые внесет этот вопрос в повестку дня на следующей неделе, напомнил он. В то же время канцлер не исключил, что придется снова обсудить это в Европейском совете.

Напомним, что 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В новый пакет, в частности, входит запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2" и снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

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