ЕС обсуждает со Словакией ее озабоченность по поводу 18-го пакета санкций против России, - Еврокомиссия

Европейская комиссия проводит консультации со Словакией, чтобы согласовать позиции по принятию 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 11 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать новый пакет санкций, пока ЕС не предложит решение проблем, которые могут возникнуть после прекращения импорта российских энергоносителей. Еврокомиссия подчеркнула, что все предыдущие 17 пакетов санкций были приняты единогласно и эта цель остается актуальной и сейчас.

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Пиньо отметила, что Брюссель работает со всеми государствами-членами, включая Словакию, чтобы найти компромисс и учесть их опасения. По ее словам, ЕС уже несколько лет постепенно отказывается от импорта российских энергоресурсов.

Вскоре Еврокомиссия планирует обнародовать новую законодательную инициативу по полному отказу от российских энергоресурсов в ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие Брюсселю для поддержки 18-го пакета санкций Евросоюза против России, требующее единогласного согласия всех государств-членов ЕС.

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