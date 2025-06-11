ЄС обговорює зі Словаччиною її занепокоєння щодо 18-го пакета санкцій проти Росії, - Єврокомісія

Європейська комісія проводить консультації зі Словаччиною, щоб узгодити позиції щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 11 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме новий пакет санкцій, доки ЄС не запропонує рішення проблем, які можуть виникнути після припинення імпорту російських енергоносіїв. Єврокомісія наголосила, що всі попередні 17 пакетів санкцій були ухвалені одностайно й ця мета залишається актуальною і зараз.

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Піньо зазначила, що Брюссель працює з усіма державами-членами, включно зі Словаччиною, щоб знайти компроміс і врахувати їхні побоювання. За її словами, ЄС вже кілька років поступово відмовляється від імпорту російських енергоресурсів.

Незабаром Єврокомісія планує оприлюднити нову законодавчу ініціативу щодо повної відмови від російських енергоресурсів в ЄС.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову Брюсселю для підтримки 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що вимагає одноголосної згоди всіх держав-членів ЄС.

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